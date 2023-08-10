В сентябре в Турции пройдет регата для tech-предпринимателей, стартапов и инвесторов

В этом году среди участников регаты — Илья Ивахин (коммерческий директор в ФГАУ, бизнес-ангел,ментор, адвайзер), Алексей Чепкасов (IT-предприниматель, основатель технологических стартапов, бизнес-ангел, инвестор в технологические компании), Роман Смолевский (основатель A+ Capital Inc.), Дмитрий Власов (венчурный и Angel Investor в AngelsDeck) и многие другие.

Программа регаты включает более десятка сессий, в рамках которых участники обсудят вопросы трансформации бизнеса и новые стратегии в условиях турбулентности, актуальные правила фандрайзинга, технологические тренды и видение будущего, реальные кейсы масштабирования, GPTзацию и многое другое.

Центральной линией семидневного мероприятия станут гонки на яхтах. Участники распределятся по командам и поборются за кубок Технорегаты. А для того, чтобы общение «капитанов» было эффективным и максимально полезным для всех сторон, их поделят на два дивизиона: BUSINESS и STARTUP. В первый войдут лидеры рынка, предприниматели с большой экспертизой и венчурные инвесторы, во второй — фаундеры стартапов, которые ищут пути масштабирования, инвестиции и поддержку менторов.

Анастасия Чуприна, СЕО сообщества 100CAPTAINS:

«TECHNOREGATTA 100CAPTAINS — не просто морская гонка. Одна из ее важнейших задач – доступ к экспертизе коллег. Участие помогает закрыть целый ряд вопросов: поиск инвестора, клиента, ментора, получение обратной связи по проекту, в том числе и от экспертов. Все это позволяет прикоснуться к развитию глобального технологического сообщества, повлиять на продукт, да и на рынок в целом. По нашему опыту, порядка 90% участников регаты действительно общаются дальше и даже договариваются о совместных бизнес-проектах».

О 100CAPTAINS:

100CAPTAINS — коллектив увлеченных парусом технологических предпринимателей и тех, кто помогает им делать бизнес — инвесторов и бизнес-ангелов, ученых и юристов по IPO, digital-маркетологов и специалистов по PR стартапов, инновационных офицеров из корпораций, GR-специалистов и др. Ежегодно 100CAPTAINS устраивают парусные регаты в разных уголках мира. За 10 лет существования сообщество собрало свыше 2 тыс.участников.