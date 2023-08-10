НАТО показало свою несостоятельность в управлении украинской военной кампанией против России.

Об этом заявила член верхней палаты российского парламента заявила от Крыма Ольга Ковитиди. По её словам, провалившееся контрнаступление ВСУ всерьёз обеспокоило альянс, который показал свою несостоятельность в управлении этой военной кампанией, передаёт РИА Новости.

При этом она считает, что для сохранения своего «лица» НАТО готовиться к открытию второго фронта и активизации на западном направлении.

Как считает российский сенатор, серьёзное скопление войск НАТО у границ союзного государства уже не оставляет сомнений в милитаристских намерениях антироссийской коалиции, возглавляемой США. Ковитиди, предположила, что, укрепляя свой западный фланг, Польша готовится к «мягкой» оккупации Западной Украины.

«Мы видим, что новый член НАТО, Финляндия, уже готова принять значительные силы и вооружение для усиления западного театра военных действий НАТО. Сегодня можно с уверенностью сказать о реальной угрозе безопасности России. Факты – упрямая вещь», – подчеркнула член Совфеда.

Кроме того, она обратила внимание на то, что на границе Союзного государства НАТО создало мощнейшую военную группировку, включающую в себя 360 тыс. военных, 8 тыс. единиц техники, а также 650 самолётов и вертолётов.

Поляки, как убеждена она, укрепляются для наступления. Вместо 1 тыс. военнослужащих, необходимых польской пограничной службе, на восточную границу с Беларусью отправляют 2 тыс. вооружённых солдат.

«Всему этому дают надлежащую оценку в главном военном ведомстве России. Очевидное наращивание военного потенциала НАТО у наших границ вынуждает нас усиливаться вдоль западных границ. НАТО готовится к войне, всё это создает серьёзные риски союзной безопасности, которые надо предвидеть, для того, чтобы в последующем нейтрализовать», – резюмировала Ковитиди.