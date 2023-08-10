В США заявили, что ВС РФ после разгрома ВСУ переходят в наступление

Отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер считает, что российская армия перехватила инициативу на передовой после полного провала контрнаступления ВСУ и переходит в наступление.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он подчеркнул, что теперь уже точно можно говорить, что контрнаступление украинских войск полностью провалилось.

«Их бойцы трагически умирают и уже ничего нельзя сделать, чтобы изменить этот исход», – отметил бывший разведчик.

По словам Риттера, несмотря на это, командование украинской армии не оставляет попыток продвинуться. Но ВСУ за всё время своей наступательной операции даже не смогли приблизиться к первой линии обороны ВС РФ.

«Украинцы потратили целое лето, чтобы продвинуться на 100-300 метров. Россия же менее чем за неделю продвинулась уже на 11 км в направлении Харькова», – резюмировал отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению бывшего советника главы Пентагона в администрации президента США Дональда Трампа, полковника в отставке Дугласа Макгрегора, в специальной военной операции (СВО), которую Россия проводит на Украине, наступил переломный момент.

«Мы находимся на переломном моменте, – уверен он. – Я бы сказал, что это, вероятно, самый опасный момент в этом кризисе и конфликте, с которым мы столкнулись, потому что Украина находится на грани краха».

Отставной американский офицер при этом отметил, что ВСУ в настоящее время пребывают в крайне плачевном состоянии, так как их неудачные атаки в ходе контрнаступления выдавили из них последние соки.