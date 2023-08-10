Владимир Ефимов: опция совместных закупок появилась у заказчиков Москвы на портале поставщиков

Новую опцию совместных закупок для заказчиков Москвы запустили власти столицы на портале поставщиков. Такое участие в котировочных сессиях позволит им сэкономить время и средства, а бизнесу - расширить объемы поставок, сообщил 10 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, котировочная сессия представляет собой мини-аукцион, в котором претенденты на победу конкурируют между собой, постепенно снижая начальную максимальную цену контракта. Закупка длится от трех до 24 часов, а выигрывает тот участник, кто предложит самую низкую цену на товары или услуги.

«Теперь через совместные котировочные сессии заказчики смогут объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и проводить более крупные закупки. Это позволит привлекать еще больше поставщиков и повышать конкуренцию среди них. Предприниматели при этом смогут увеличить продажи, получая сразу большие заказы», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, в первом квартале текущего года заказчики Москвы опубликовали почти 48 тыс мини-аукционов и за счет конкуренции претендентов сэкономили 1,5 млрд рублей.

Согласно нововведениям, для совместной котировочной сессии заказчики должны быть из одного региона и закупать одинаковые товары. Аналогичную функция для других регионов уже реализовали на портале чуть раньше.

«Для того, чтобы провести совместный мини-аукцион, нужно при выборе типа закупки указать формат “Совместная закупка”. Организатор может пригласить одного или нескольких заказчиков и дождаться подтверждения. Затем для каждого из них необходимо указать наименование и количество товаров и опубликовать котировочную сессию», – дополнил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В свою очередь, поставщики могут найти совместные закупки с помощью фильтра в разделе «Котировочные сессии» в едином реестре. Там же можно подписаться на новые мини-тендеры, отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев. «Это позволит предпринимателям удобнее находить крупные заказы и быстрее реализовывать свою продукцию», – сказал он.

Москва – город, развивающий предпринимательство. Напомним, власти Москвы запустили портал поставщиков в 2013 году, чтобы автоматизировать закупки малого объема. Сегодня на ресурсе работает 55 тыс. заказчиков из 40 регионов России. В том числе, муниципалитеты и государственные учреждения (так к как детские сады или поликлиники) закупают на портале учебники, мебель, горячие обеды, медицинские товары. Всего в каталоге продукции представлено более двух млн уникальных наименований, а каждый день на ресурсе заключают около 1,5 тыс контрактов.