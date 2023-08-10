Владимир Ефимов: столичная компания получила 150 млн рублей льготного заема на развитие производства

Заем в 150 млн рублей на льготных условиях предоставил столичному производителю специализированной керамики — научно-техническому центру (НТЦ) «Бакор» — Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Эти средства компания направит на закупку нового промышленного оборудования, сообщил 10 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Предприятие имеет статус промышленного комплекса Москвы. Средства выданы на 5 лет под 4,5% годовых и будут направлены на приобретение, наладку и монтаж нового промышленного оборудования. Благодаря этому компания увеличит объем и качество выпускаемой продукции, что позволит повысить инвестиции в экономику города и создать новые рабочие места», – сказал Владимир Ефимов.

По условиям льготного займа, компания должна финансировать модернизацию также и за счет собственных средств. Их объем составит не менее 65 млн рублей.

Это не первый льготный кредит, полученный НТЦ «Бакор» на развитие. В 2019 и 2020 гг промышленное предприятие получило около 300 млн на специальных условиях. «Благодаря новому кредиту к 2027 году компания планирует на 35% увеличить выпуск продукции», – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Напомним, благодаря программе льготного кредитования бизнеса от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства город помогает компаниям снижать долговую нагрузку и увеличивать свою платежеспособность. С марта прошлого года столичные компании получили более 250 миллиардов рублей льготных кредитов на оборотные средства, развитие производств и строительство нежилых объектов.