Военный эксперт Шурыгин рассказал о плане Б, который Запад планирует реализовать на Украине

Известный российский военный эксперт, аналитик и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин заявил, что провал контрнаступления ВСУ сподвиг западных союзников Киева перейти к реализации плана Б на Украине.

Как объяснил специалист в интервью изданию «Известия», данный план должен повторить исход Первой мировой войны, когда Россия была истощена и в стране наступил политический кризис.

При этом, по мнению Шурыгина в ходе плана Б Польша попытается взять под свой контроль территории Западной Украины, но НАТО не станет напрямую ввязываться в конфликт, так как это грозит ядерной войной с Россией.

Между тем Запад, считает эксперт, в первую очередь постарается раскрутить на полную мощность работу собственного военно-промышленного комплекса (ВПК), чтобы его возможности были выше российского ВПК. В связи с этим Шурыгин указал на необходимость перехода ВС РФ в наступление.

«Вооруженное противостояние обороной не выигрывается. Оборона нужна только для того, чтобы подготовить новые вооруженные силы, которые должны начать показывать другой уровень боевых действий», – резюмировал член Изборского клуба.

Как писал «Эксперт», ранее Шурыгин назвал сроки окончания контрнаступления ВСУ.