Врио главы ДНР рассказал о потерях украинских военных при отступлении из Урожайного

Штурмовые подразделения ВСУ при поддержке бронетехники зашли на север населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики, однако после удара российской артиллерии и авиации отступили с потерями.

Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

По его словам, на определенном этапе украинские силы, «что характерно», использовали сводные штурмовые подразделения, состоящие из представителей трех-четырех бригад вооруженных формирований. «В данном случае была задействована и бронетехника, но как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, задействована авиация. Противник понес потери, техника там же осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции», — отметил Пушилин.

Также чиновник рассказал, что в результате боев за Клещеевку от населенного пункта «практически ничего не осталось».

«От Клещеевки уже практически ничего не осталось, там все перерыто от снарядов, как от наших, так и от [ударов] противника», — сообщил врио главы региона.