ВТБ получит госпакет акций Объединенной судостроительной корпорации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВТБ получит государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Как сообщил глава государства на встрече с президентом — председателем правления банка Андреем Костиным, с соответствующей инициативой выступило правительство.

«Я поддерживаю это предложение», — сказал президент.

Костин, в свою очередь, отметил, что банк тесно работат и с самой корпорацией, и с предприятиями, входящими в нее, поэтому знает проблемы компании, «особенно в том, что касается организации финансирования».

Путин указал на вопросы, «требующие особого внимания», в том числе со стороны кредитной организации. «Это связано с расчетами, с финансовым оздоровлением компании», — пояснил он, добавив, что со стороны правительства должна быть обеспечена необходимая поддержка, и выразив надежду на эффективную работу команды банка.