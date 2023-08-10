Германия намерена стать европейским полупроводниковым хабом

Тайваньский производитель чипов TSMC сообщил о подписании соглашения о строительстве своего первого завода в Европе. В качестве места его нахождения руководство компании выбрало Германию. Выбор пал на ФРГ после того, как Берлин объявил о готовности финансировать строительство. Желание развивать полупроводниковый сектор в Европе в целом и в частности в Германии сейчас настолько велико, что правительство Олафа Шольца пообещало выделить 5 млрд евро (5,43 млрд долларов) вдобавок к 3,5 млрд евро, которые инвестирует TSMC. Вместе с дополнительными 4,2 млрд евро Брюсселя сумма европейских инвестиций превысит 9 млрд евро. В Европе принят Закон о чипах, согласно которому доля Европы в мировом производстве чипов должна к 2030 году удвоиться и достигнуть 20%. Брюссель обещает выделить под этот закон 43 млрд евро.
Германия пыталась «заманить» крупнейшего производителя полупроводников в мире с 2021 года. Завод будет строиться в Дрездене, столице земли Саксония. Завод должен начать работать в 2027 году и будет выпускать 40 тыс. кремниевых пластин в месяц.
«Германия теперь, скорее всего, станет главным местом производства полупроводников в Европе,- не скрывал своей радости канцлер Шольц, объявляя о контракте.- Это (завод в Дрездене) важно для укрепления производственной структуры во всем мире, но особенно важно для будущего Германии».
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает, что решение TSMC о строительстве ее первого европейского завода в Германии является доказательством высокого авторитета немецкой экономики в мире.
Менее двух месяцев назад Intel объявил о подписании контракта на строительство в ФРГ двух заводов по производству чипов стоимостью 30 млрд евро.
Выбор Дрездена, конечно, не случаен. Саксония была в ГДР центром электронной промышленности. В этой земле и в Дрездене особенно имеются квалифицированные кадры и уже работает несколько небольших предприятий по производству чипов. TSMC станет крупнейшим инвестором в истории этой восточногерманской земли. Контракт очень выгоден главе саксонского правительства консерватору Михаэлю Кречмеру, которому в следующем году предстоят трудные выборы. Главным противником Кречмера является ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD). «Альтернативщики» выступают против мигрантов. Между тем, Михаэль Кречмер сообщил, что завод создаст 10 тыс. рабочих мест и что проект невозможен без мигрантов.
TSMC планирует вложить в строительство завода в Дрездене 3,499 млрд евро через свою дочернюю компанию European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC), в которой ей принадлежит 70% акций. По 10% завода будет принадлежать немецким компаниям Bosch и Infineon и голландской NXP.
Для TSMC это обычный проект. Достаточно сказать, что тайваньская компания инвестирует в строительство нового завода в Аризоне в общей сложности 40 млрд долларов. В США, которые находятся в состоянии необъявленной технологической войны с Китаем, тоже действует многомиллиардная программа помощи развитию полупроводникового сектора. Кроме Германии и США, тайваньцы строят еще один завод по производству чипов в Японии совместно с Sony.