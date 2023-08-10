Германия намерена стать европейским полупроводниковым хабом

Тайваньский производитель чипов TSMC сообщил о подписании соглашения о строительстве своего первого завода в Европе. В качестве места его нахождения руководство компании выбрало Германию. Выбор пал на ФРГ после того, как Берлин объявил о готовности финансировать строительство. Желание развивать полупроводниковый сектор в Европе в целом и в частности в Германии сейчас настолько велико, что правительство Олафа Шольца пообещало выделить 5 млрд евро (5,43 млрд долларов) вдобавок к 3,5 млрд евро, которые инвестирует TSMC. Вместе с дополнительными 4,2 млрд евро Брюсселя сумма европейских инвестиций превысит 9 млрд евро. В Европе принят Закон о чипах, согласно которому доля Европы в мировом производстве чипов должна к 2030 году удвоиться и достигнуть 20%. Брюссель обещает выделить под этот закон 43 млрд евро.

Германия пыталась «заманить» крупнейшего производителя полупроводников в мире с 2021 года. Завод будет строиться в Дрездене, столице земли Саксония. Завод должен начать работать в 2027 году и будет выпускать 40 тыс. кремниевых пластин в месяц.