Жилье на вторичном рынке в Москве резко подорожало

Средняя цена объявления о продаже квартиры в Москве на вторичном рынке за месяц выросла на 15% — с 13,1 млн рублей в июне до 15 млн рублей в июле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков «Авито недвижимость».

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Эксперты проанализировали показатели вторичного рынка жилья в 33 городах России. По их данным, средняя цена предложения в целом по стране не изменилась, однако в 21 городе из 33-х квартиры все же подорожали.

«Сильнее всего средний ценник повысился в Москве (+15%, с 13,1 до 15 млн рублей в среднем). Это произошло из-за изменения структуры предложения в пользу квартир большого формата и сокращения доли студий, их количество уменьшилось на 27,4% за месяц», — сообщили аналитики.

Рост стоимости вторичного жилья зафиксирован также в Челябинске (+4%), Перми, Барнауле, Сочи, Томске, Нижнем Новгороде, Симферополе и Самаре (+2%). Объем предложения больше всего сократился в Москве (на 8%), Ростове-на-Дону (на 5%), Челябинске, Нижнем Новгороде, Казани и Омске (на 4%). Спрос же на «вторичку» за месяц увеличился во всех 33 городах, участвовавших в исследовании, больше всего — в Брянске и Симферополе (на 26%), а также в Барнауле (на 21%).

