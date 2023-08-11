Активная динамика: Мишустин оценил основные показатели экономики РФ

Российская экономика адаптировалась к текущим вызовам и показывает достаточно устойчивый рост с опорой на внутренний спрос. ВВП во II квартале вырос на 4,6%, промышленное производство в июне увеличилось на 13% год к году, а ненефтегазовые доходы за семь месяцев показали прирост на 20%, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании о развитии экономики.

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«По итогам первого полугодия мы вышли на положительные значения по всем ключевым показателям. Так, валовой внутренний продукт, по оценке Минэкономразвития, увеличился на 1,5%, а в II квартале текущего года – уже на 4,6%. Динамика в промышленном производстве была еще более активной. По итогам первого полугодия оно прибавило порядка 2,5%. Здесь, вы знаете, главный вклад внесли обрабатывающие производства, где рост превысил 6%. Если брать отдельно июнь, то этот показатель достиг 13% в годовом выражении», — цитирует пресс-служба кабмина Мишустина.

Он также отметил, что позитивная динамика в экономике уже сказывается на бюджете. За январь-июль ненефтегазовые доходы выросли на 20%, причем в июле – более чем на треть. Нефтегазовые поступления по итогам июля были почти на 5% выше прошлогоднего уровня, превысив показатель, утвержденный бюджетным правилом, на 73 млрд рублей.

