S&P 500: просто нет денег

К утру четверга из семи прошедших в августе торгов S&P 500 закрыл в плюс лишь одни, лишний раз поддержав нехорошую репутацию этого месяца. Но вчера могло показаться, что индекс широкого рынка просто обязан взять красивый реванш.

Данные по инфляции, вышедшие до открытия бирж, были неожиданно хороши, хотя ее темпы в июле и выросли впервые более чем за год. Но последнее было легко предсказуемо, а вот то, что они составят 3,2%, когда аналитики ждут 3,3% – нет. В месячном исчислении инфляция второй месяц подряд оставалась на уровне 0,2%, что живо напомнило некоторым 2021-й, 2020-й, а то и более ранние годы.

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«Сегодняшний отчет по инфляции напомнил о старых добрых временах, - заявил, например, главный инвестиционный директор Key Private Bank Джордж Матейо. – Коль скоро и общая, и базовая инфляция растут по 0,2% в месяц, можно предположить, что постпандемический инфляционный импульс угас. Иначе говоря, в 2019 году среднемесячный прирост инфляции составлял 0,2% – и это как раз то, что мы испытывали в последние два месяца».

При этом в отчете Минтруда США сообщалось еще и о том, что реальный средний недельный заработок за месяц не изменился. Это тоже был аргумент в пользу того, что ФРС уже фактически выиграла битву с инфляцией, и, соответственно, пик ставок пройден.

Для быков по акциям это подходящий нарратив – и S&P 500 открыл день гэпом вверх. Поутру его прирост превышал 1,3%, а технологического Nasdaq Composite, в составе которого больше чувствительных к ставкам акций – 1,6%. Но затем все пошло совсем не по плану оптимистов – рост захлебнулся чуть больше, чем за полчаса.

Настроения ведь, несмотря на статистику, не так уж и изменились. Отчет неплохой, но это лишь один отчет – до осенних заседаний ФРС, в повышение ставки на которых рынок и так почти не верит, будут и другие. Это не та идея, на какой традиционно вялый рынок августа начал бы вертикальный взлет – тем более почти сразу после мощного многомесячного ралли.

Правда, по данным CME, подразумеваемая срочным рынков вероятность того, что пик цикла подъема ставки пройден, вчера все же снизилась на пару процентов. Но она и так была меньше, чем 1 к 3.

«Хотя инфляция и движется в правильном направлении, ее все еще повышенный уровень явно подразумевает, что ФРС не будет снижать ставки, – говорила главный глобальный стратег Principal Asset Management Сима Шах. – Дезинфляция вряд ли будет гладкой и потребует некоторых дополнительных экономических потерь, прежде чем целевой показатель в 2% станет устойчивым».

Сомнений рынку добавила и президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. Она заявила Yahoo! Finance, что ФРС предстоит «еще много работы».

Важнее, впрочем, то, что против быков играли вчера не только слова, но и базовые условия рынка. Ситуация с ликвидностью – и так-то в августе сезонно слабой – ухудшается. Минфин США занят откачиванием денег с рынка в интересах госбюджета. Только на этой неделе он забрал порядка $100 млрд путем продажи US Treasuries.

При их размещениях во вторник и среду еще могло показаться, что рынок сравнительно безболезненно переносит эту операцию. Акции снижались, но падали и доходности казначейских облигаций (они меняются обратно пропорционально котировкам). Однако вчера тихо поглотить этот бумажный вал рынок уже не смог.

Спрос на 30-летние US Treasuries объемом $23 млрд оказался очень слабым – и они были проданы с доходностью 4,189%. Это максимум с 2011 года.

А затем пошли распродажи на вторичном рынке. Доходность 10-летних казначейских облигаций, упавшая было до 3,94%, развернулась и взлетела, превысив 4,12%. А у 30-летних она дошла до 4,25%.

И основные фондовые индексы США вернулись к нулевой отметке, где затем и колебались до закрытия бирж, периодически уходя в минус. Они так и закончили бы день в «красной зоне», если бы не покрытие коротких позиций в последние 15 минут торгов.

Но их итоги все равно не впечатляют. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,15%, Nasdaq Composite – на 0,12%, а S&P 500 – на 0,03%.

«Инвесторы в целом были чрезмерно оптимистичны, когда мы вступали в сезонно слабый период, - говорил вчера на CNBC директор по инвестициям Main Street Research Джеймс Деммерт. – Данные по инфляции это напоминание: ФРС сделала большую часть работы, но не всю ее. Ставки будут выше на более долгий срок. И есть признаки того, что акции ожидает еще больший откат. Посмотрите, как отступил рынок после мощного открытия – примерно так и развиваются большие коррекции. Думаю, мы пока прошли лишь треть этого пути».

