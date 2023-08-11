Автоматическая станция «Луна-25» запущена с Восточного

С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25».

Как уточняет пресс-служба «Роскосмоса», запуск состоялся 11 августа в 2:10:57 мск; ракета отработала штатно.

Станция уже выведена на траекторию перелета к Луне и взята на управление после отделения от разгонного блока. Выход на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается 16 августа, посадка на поверхность естественного спутника Земли должна состояться 21 августа в районе, расположенном к северу от кратера Богуславский.

Автоматическая станция «Луна-25» создана в НПО имени Лавочкина с использованием полностью российской элементной базы. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований Южного полюса Луны. Это будет первый российский аппаратом в современной истории, который отправится на спутник Земли, в целом для России это будет уже семнадцатый полет беспилотника с запланированной посадкой на Луну, что станет абсолютным рекордом космической эры. Все наши предыдущие аппараты были отправлены еще в советский период, последним из них была «Луна-24», которая в 1976 году доставила на Землю образец лунного грунта.