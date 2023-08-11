Банк России подготовил три сценария дальнейшего развития экономики РФ

Дальнейшее развитие ситуации в российской экономике, по мнению Центробанка, зависит от ряда внутренних и внешних условий. В базовом сценарии на три ближайших года регулятор предполагает неизменный профиль шоков, в альтернативном — усиление фрагментации, в частности, принятие новых санкций и продолжение деглобализации, в рисковом — то же плюс рецессия в развитых экономиках. Об этом говорится в «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и периода 2025 и 2026 годов», опубликованном на сайте ЦБ.

Статья по теме: ВВП совершил разворот к росту

«Хотя базовый сценарий наиболее вероятен, он не предопределен. Его реализация зависит не только от восстановительных и адаптационных процессов внутри страны, но и от внешних условий, которые остаются нестабильными. Эпоха глобализации, построенная на разделении труда и широкой кооперации, сменяется периодом, в котором страны все в большей степени фокусируются на вопросах соперничества и ограничения доступа конкурентов к своей экономике и технологиям. Вместо единого взаимосвязанного пространства появляются региональные блоки, мир становится все более фрагментированным. Эти процессы негативно влияют на мировую торговлю, существенно ограничивая ее рост», — говорится в докладе ЦБ.

В базовом сценарии российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5% в 2026 году. Цена на нефть марки Urals в 2023–2026 годах сложится на уровне $55 за баррель. Цены на газ в 2024 году останутся на уровне выше среднего за период 2015–2021 годов, однако в 2025–2026 годах снижение цен возобновится из-за ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей большого объема. В 2024–2025 годах спрос домохозяйств замедлится на фоне ослабления импульса восстановления, а потребление сектора госуправления, высокое в 2023 году, будет давать уже значительно меньший вклад.

В сценарии «Усиление фрагментации» санкционное давление на российскую экономику может увеличиться. Стоимость нефти Urals будет постепенно снижаться и к 2025 году достигнет $45 за баррель. Экспорт снизится, а импорт стабилизируется. ВВП в 2024 году предполагается около нуля, а в 2025 году возможен рост до 1%.

В «Рисковом» сценарии ЦБ не исключает наступление мирового финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007–2008 годов. Цены на нефть существенно снизятся. Сокращение выпуска российской экономики по этому сценарию будет продолжаться два года. Уровень ВВП заметно упадет, хотя в нижней точке останется несколько выше уровня 2020-го. Инфляция в первый год шока вырастет до 11–13%, а ключевая ставка поднимется до 12,5–13,5%. Инфляция в этом случае вернется к цели только в 2025 году, прогнозирует ЦБ.