Российские нефтяники заработали, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), максимум средств с ноября прошлого года – 15,3 млрд долларов. При этом был превышен потолок цен в 60 долларов за баррель российской нефти, установленный в прошлом году G7. Цена барреля нефти, перевозимого по морю, выросла в июле на 8,84 доллара за баррель, и составила 64,41 доллара. В результате доходы России во второй летний месяц, по данным Энергетического агентства, выросли почти на 20% в сравнении с июнем. отнако снизились более чем на 20% в годовом сопоставлении. К нефти привлечено такое повышенное внимание, потому что она по-прежнему является основным источником наполнения российского бюджета, против которого и направлены все усилия коллективного Запада, призвавшего на помощь санкции.
Несмотря на рост цены нефти марки Brent в июле почти на 5 долларов за баррель по сравнению с предыдущим месяцем, дисконт главной российской марки – Urals к марке Brent сократился на 4 доллара.
Экспорт российской нефти в физическом выражении в июле при этом сократился благодаря ограничениям и снижению добычи, а также росту внутреннего спроса после окончания профилактических работ. Морские поставки нефти из России в июле уменьшились, по данным МЭА, на 200 тыс. бар./д. до 4,6 млн бар./д. Данные, имеющиеся в распоряжении Bloomberg, показывают, что экспорт российской нефти в Китай и Индию, на которые приходится в общей сложности ок. 80% всех поставок, тоже сократился. Благодаря подросшему экспорту нефтепродуктов Москве удалось сохранить в июле суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов на июньском уровне в 7,3 млн бар./д. Тем не менее, это самый низкий показатель как минимум за год.
По данным МЭА, добыча нефти в июле в России составила 9,4 млн бар./д., т.е. на 50 тыс. бар./д. меньше, чем в июне. Ранее Москва обязалась сократить на полмиллиона баррелей в день поставки нефти, включая август. В сентябре предполагается небольшое увеличение экспорта на 200 тыс. бар./д.