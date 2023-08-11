Российские нефтяники заработали, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), максимум средств с ноября прошлого года – 15,3 млрд долларов. При этом был превышен потолок цен в 60 долларов за баррель российской нефти, установленный в прошлом году G7. Цена барреля нефти, перевозимого по морю, выросла в июле на 8,84 доллара за баррель, и составила 64,41 доллара. В результате доходы России во второй летний месяц, по данным Энергетического агентства, выросли почти на 20% в сравнении с июнем. отнако снизились более чем на 20% в годовом сопоставлении. К нефти привлечено такое повышенное внимание, потому что она по-прежнему является основным источником наполнения российского бюджета, против которого и направлены все усилия коллективного Запада, призвавшего на помощь санкции.

Несмотря на рост цены нефти марки Brent в июле почти на 5 долларов за баррель по сравнению с предыдущим месяцем, дисконт главной российской марки – Urals к марке Brent сократился на 4 доллара.