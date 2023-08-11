Доля инвестиций нерезидентов в евробондах РФ упала до пятилетнего минимума

Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов на 1 июля составила 44,5%, снизившись за второй квартал на 0,2% и на 5,1% за год. Это минимальный показатель с июля 2018 года (42,2%), следует из информации, представленной на сайте ЦБ.

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Объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ за второй квартал уменьшился на $61 млн и по состоянию на 1 июля оценен в $16,083 млрд.

По итогам второго квартала 2022 года доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ составляла 49,6%, а общий объем еврооблигаций, принадлежащих нерезидентам, достигал $18,035 млрд.