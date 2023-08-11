Глава офиса Зеленского утверждает, что в России действует сеть украинских спецслужб

В России действует сеть украинских спецслужб.

Об этом в интервью одному из местных телеканалов, выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил Михаил Подоляк – глава офиса Владимира Зеленского.

По его словам, украинские спецслужбы имеют достаточно эффективную сеть в России.

При этом он уточнил, что к этому причастны как Главное управление Украины (ГУР), так и Служба безопасности Украины (СБУ). Кроме того, Подоляк утверждает, что в атаках по России задействованы «неустановленные» беспилотники.

«Украинские спецслужбы – и ГУР, и СБУ – имеют достаточно эффективную сеть в России, – отметил представитель киевского режима. – Могут этой сетью пользоваться. Понятно, что сегодня отрабатываются системы ПВО, изучается все, делается разведка. И постепенно эффективность этих ударов будет увеличиваться. Вы уже каждую ночь видите, что туда заходят всё больше БПЛ».

При этом, по его словам, Украина «не воюет на территории России».

Напомним, ранее генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв допустил, что в Москве и Крыму действуют украинские шпионы, которые предоставляют киевскому режиму координаты для атак БПЛА. По его словам, будет правильно, если мы будем жёстко выявлять и подавлять их на стадии их подготовки к атаке.