Китай развернул тренд мировой индустрии роскоши

В последнее время новости из Китая стали определять тренды азиатских, европейских и американских акций из целого ряда отраслей. Туризм, развлечения и индустрия роскоши – в их числе. Настрадавшись от долгого закрытия экономики КНР из-за политики нулевого ковида, компании возлагали на этот год большие надежды.

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И порой рост продаж и прибыли от клиентов из вновь открывающегося миру Китая, действительно, рос и даже превышал ожидания. Именно поэтому акции LVMH, Kering, Hermes и других лидеров европейской индустрии роскоши вплоть до мая били рекорды.

Их прибыли в I квартале росли как раз из-за КНР. У перечисленных компаний доля китайских продаж равна 17%, 17% и 20% соответственно, а у некоторых их конкурентов зашкаливает и за 30%. По оценкам Goldman Sachs, на покупателей из КНР вообще приходится 25% продаж предметов роскоши в Европе, включая покупки туристов.

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Но в последние месяцы акции этой индустрии в целом снижались – и опять же на китайских новостях. Рынки пугали более слабые, чем, казалось, можно было ожидать, экономические данные. И хотя эти бумаги все еще оставались на высоте – те же LVMH, Kering и Hermes прибавляли с начала года 21%, 10% и 34% соответственно – ралли, казалось, завершилось.

Однако вчера ситуация развернулась на 180 градусов – и опять, конечно, благодаря Китаю. Он с четверга отменил запрет на групповые поездки в страны, включая США, Великобританию, Австралию, Южную Корею и Японию. Это однозначно хорошая новость для туристических компаний, дождавшихся снятия очередного барьера, воздвигнутого во времена пандемии. Но и для индустрии роскоши это огромный плюс.

Хотя ранее в этом году уже были одобрены групповые туры в Швейцарию, Италию, Испанию, Францию, Грецию, Данию, Исландию, Португалию, китайских туристов все еще слишком мало в бутиках. И у лидера мировой индустрии роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 70% продаж китайским клиентам все еще происходит непосредственно в КНР.

По данным Китайской академии туризма, в первой половине года туристы из КНР совершили около 40,4 млн поездок за границу (в основном в Азию), что составляет 26% допандемического уровня. Но при этом для Японии эта цифра была вдвое меньше – 13%. Между тем в 2019 году треть ее зарубежных гостей была из Китая, и потратили они больше всех – $12 млрд.

Так что первым результатом отмены ограничений стала ажиотажная покупка бумаг японских и корейских компаний, связанных с туризмом. Акции туроператора Lotte Tour Development подскочили в Сеуле на 29%, а Japan Airport Terminal – на 12%.

Затем пришел черед Европы и США. Индекс STOXX Europe 600 Travel & Leisure подскочил на 1,5%. Air France взлетела на 1,9%, Marriott – на 1,7%, Caesars Entertaiment – на 2,7%, а Walt Disney, у которого были и собственные хорошие новости – на 4,9%.

В Европе заметнее всего была реакция акций из индустрии роскоши. Их здесь много, в том числе и все мировые лидеры, многие из которых прибавили более 2%. Но и в США кое-какой отклик в этом сегменте был: акции Coty и Fossil Group прибавили более чем по проценту.

«Отмена запрета на групповые поездки открывает ‘вторую фазу’ роста китайских расходов на предметы роскоши в Европе, – пояснял Bloomberg аналитик Sanford C. Bernstein Лука Солка. – Мы ожидаем, что групповые поездки возобновятся во втором квартале и поддержат китайские расходы на предметы роскоши во всем мире».