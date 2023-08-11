Крупнейшая соцсеть становится российской

Акционеры и совет директоров VK Company Limited приняли решение о редомициляции — прекращении деятельности компании на Британских Виргинских Островах и ее продолжении в Российской Федерации, говорится в сообщении компании.

Статья по теме: От соцсети к супераппу и обратно

Новым местом регистрации VK станет специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области, имеющий льготный режим налогообложения.

Кроме того, принято решения о делистинге глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций компании на Лондонской фондовой бирже и о первичном листинге акций компании на Московской бирже.

Таким образом, самая крупная социальная сеть с российскими корнями (бывш. ВКонтакте) и объединяющая преимущественно российских пользователей становится российской де-юре. Сроки редомиляции и процедуры делистинга пока не сообщаются.

На данную новость расписки компании отреагировали умеренным ростом — в районе обеда пятницы они дорожали чуть менее чем на 2%, тем самым отыграв почти всю вчерашнюю просадку, которая прокатилась по бумаге по факту публикации полугодовой отчетности.

Слабая реакция участников рынка на редомиляцию связана с тем, что переход бизнеса в полностью российскую юрисдикцию позволяет снять все проблемы с выплатой дивидендов. Но VK находится в стадии бурного развития, и вряд ли будет выплачивать дивиденды в ближайшие годы. За первую половину 2023 года убыток компании составил 8,8 млрд руб., что, впрочем, примерно в 5 раз меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Но все же аналитики БКС считают, что «новость умеренно позитивна для отношения инвесторов к акциям VK. Редомициляция в РФ снижает риски, связанные с иностранной пропиской».

Аналитики довольно осторожно смотрят на будущее компании, считая, что емкость отечественного рынка мала, а выход на мировой простор для VK закрыт из-за жесткой конкуренции и российских корней компании.

«Проблема теперь в ограниченности российского рынка. Facebook (принадлежащий Meta, признанной террористической и запрещенной в России организации) продолжает развивать основной бизнес, потому что все глубже и глубже охватывает глобальный рынок. Аудитория растет. Если теряет импульс один продукт, то Цукерберг приобретает другие — например, Instagram и WhatsApp. У VK ресурсов для борьбы с Цукербергом вне России мало, поэтому нужны драйверы роста на родной земле», — пишет в своем обзоре аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Эти проблемы наложат свой отпечаток и на котировки бумаг VK.

«Фундаментальных причин роста акций (той российской компании, которая будет у нас торговаться) может быть две. Первая состоит в появлении следующего поколения долгосрочных акционеров с горизонтом инвестирования в десять лет, например, инвесторов из дружественных стран. Вторая — курс на дивиденды. Хотя бы появление дивидендной политики», — считает Делицын.

Но пока нет даже намека на появление этих драйверов.

Следовательно, расписки VK, а потом и ее акции вряд ли будут расти опережающими рынок темпами. Можно также предположить, что на период делистинга с Лондонской биржи и появления полноценных акций VK на Московской бирже, организатор торгов приостановит торги бумагами компании. Перед такой приостановкой, напомним, не объявленной, но исключить вероятность которой нельзя, они могут упасть на 5-7 процентов.