Лукашенко сообщил, что белоруска Василевская отправится на МКС в первом квартале 2024 года

Гражданка Белорусссии Марина Василевская отправится на Международную космическую станцию (МКС) в первом квартале 2024 года.

Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко в ходе посещения Национального аэропорта «Минск», передает агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, полет запланирован на первый квартал следующего года; возможно, он состоится в марте, уточнил глава государства.

Бортпроводница авиакомпании «Белавиа» Марина Василевская в мае этого года была назначена в основной экипаж для полета на МКС. По сообщению Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, она станет участником космического полета вместе с командиром экипажа Олегом Новицким и бортинженером-астронавтом NASA Трейси Дайсон.

В июле «Роскосмос» информировал, что старт корабля «Союз МС-25» с гражданкой Белоруссии запланирован на 13 марта 2024 года.