Минобороны РФ сообщило о начале командно-штабной тренировки на Северном флоте

На Северном флоте стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками РФ.

Об этом сообщает российское Министерство обороны.

«Сегодня на Северном флоте стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками, которая является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов) сил и войск Северного флота», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева будут испробованы варианты по управлению силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета России в акватории Северного морского пути; планируется проверить слаженность действий подразделений и сил флота в ходе практического выполнения поставленных задач.

«В течение нескольких дней в рамках учения будут отрабатываться вопросы развертывания Арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота и передислокации части подразделений береговых войск для защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны важных объектов», — указывается в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе учения также предстоит изучить возможные районы и условия применения разнородных сил Северного флота в Арктической морской зоне; будут проведены специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп.

В тренировочных мероприятиях примут участие более восьми тысяч военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также пять летательных аппаратов, до 50 единиц боевой и специальной техники объединений, соединений и воинских частей Северного флота, рассказали в Минобороны.