ВСУ продолжают нести большие потери в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Согласно оперативным данным, которые 11 августа на брифинге Минобороны РФ сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, только на одном лишь Донецкой направлении за последние сутки ВС РФ уничтожили до 180 украинских боевиков, 7 БМП, 2 пикапа, 2 гаубицы Д-20, боевую машину ЗРК «Стрела-10» и самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США.

При этом на данном направлении подразделения «Южной» группировки ВС РФ в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили сразу 5 атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной и 3-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Невельское, Белогоровка, Старомихайловка, Малоильиновка и Веселое (ДНР).

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки «Восток» была сорвана попытка ВСУ провести разведку боем в районе населённого пункта Старомайорское (ДНР). Успешно отражены 3 атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Никольское и Урожайное (ДНР). Уничтожено до 35 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и гаубица Д-30.

На Запорожском направлении активными действиями подразделений ВС РФ, ударами авиации и огнём артиллерии отражены 3 атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка и Работино (Запорожская область). Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 боевиков, 3 автомобиля и гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены 2 атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной, 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоегоровка и Кременная (ЛНР). Уничтожено до 115 боевиков, 3 боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки ВС РФ, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступательные действия на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах населённых пунктов Ольшана и Першотравневое (Харьковская область). Успешно отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское (ЛНР), Синьковка и урочища Маньковка (Харьковская область). Потери ВСУ составили свыше 165 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и самоходная гаубица «Krab» польского производства.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 20 боевиков, 2 пикапа, артиллерийскую система М777 производства США, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 139-ти районах. В районе города Запорожье поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников. В районах населённых пунктов Торецк (ДНР), Чернещина, Липцы (Харьковская область) и Гуляйполе (Запорожская область) уничтожены 4 склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны.

Российские ПВО перехватили за сутки 2 снаряда РСЗО «HIMARS», а также сбили 16 БПЛА в районах населённых пунктов Купянск (Харьковская область), Лисичанск (ЛНР), Артёмовск, Волноваха (ДНР), Орехов и Гуляйполе (Запорожская область).

За всё время СВО российские силы уничтожили 458 самолётов, 245 вертолётов, 5 654 БПЛА, 429 ЗРК, 11 230 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины РСЗО, 5 847 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 12 176 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как писал «Эксперт», ранее министерство обороны РФ сообщило об уничтожении 11 августа украинского беспилотника, пытавшегося нанести удар по объекту на территории Москвы.