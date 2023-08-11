Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ произвести атаку дроном по объекту в Москве

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника, пытавшегося нанести удар по объекту на территории столицы.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве.

Об уничтоженном дроне проинформировал также мэр Москвы Сегрей Собянин.

«Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет», — написал столичный градоначальник.

Ранее о взрыве, который произошел в районе Карамышевской набережной в Москве, написали Telegram-каналы. По словам очевидцев, рухнул похожий на беспилотник объект; в момент падения был слышен грохот, ощущалась вибрация на дорогах, передает Readovka.