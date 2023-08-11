Московское оборудование для промышленной 3D-печати включили в реестр Минпромторга РФ

Установка для промышленной 3D-печати на предприятиях, которую разработала столичная компания «Лазеры и аппаратура», включена в реестр промпродукции Минпромторга РФ. Это позволит разработчику активнее наращивать поставки продукции и участвовать в крупных государственных закупках. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Разработка для лазерной наплавки используется на предприятиях двигателе- и машиностроения, а также в аэрокосмической, автомобильной и железнодорожной отраслях. Технология позволяет обрабатывать детали, менять их поверхность и наносить на изделия защитные покрытия.

Предприятие специализируется на разработке и выпуске оборудования для металлообработки, 3D-печати из металлопорошков, а также комплексах лазерной сварки, резки и многокоординатной обработки уже четверть века, отметил Овчинский. Компания работает на отечественном программном обеспечении, большую часть из которого создает сама.

По словам исполнительного директора компании «Лазеры и аппаратура» Анны Цыганцовой, установки для лазерной наплавки стали одним из самых востребованных решений предприятия. Разработка помогает решать задачи по ремонту деталей турбинных двигателей.

В Москве работают почти 4 тыс. промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Городские власти поддерживают бизнес и предоставляют предприятиями более чем 20 системных мер поддержки, в числе которых субсидии и целевые займы. Помимо этого, работает ряд антикризисных инструментов.