«Моторинвест» запустит в России продажи китайского пикапа Dongfeng DF6 в трех исполнениях

Липецкий «Моторинвест» сообщил о планах по запуску в РФ продаж китайского пикапа Dongfeng DF6.

«ООО "Моторинвест", официальный дистрибьютор легковых автомобилей Dongfeng в России, представляет полноприводный рамный пикап Dongfeng DF6. <…> На старте официальных продаж Dongfeng DF6 будет доступен в трех вариантах исполнения: Comfort, Premium и Luxury», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в зависимости от комплектации машина может быть оборудована одним из двух трубированных дизельных двигателей — объемом 2,5 л и мощностью 136 лошадиных сил либо объемом 2,3 л и мощностью 163 лошадиных сил.

Ранее «Моторинвест» и «Дунфэн мотор рус» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого липецкое автосборрочное предприятие получает права на дистрибуцию и продвижение бренда Dongfeng на российском рынке. В частности, уже стартовали продажи седана Dongfeng Aeolus Shine Max стоимостью 3 млн руб. Это первая модель линейки Aeolus, продажи которой «Моторинвест» запустил в РФ.