На выходных от монетарных властей ждут экстренных мер

Рубль продолжает безоткатное падение. Сегодня курс российской валюты лишь немногим более 50 копеек не дошел до злополучной отметки 100.

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Некоторые аналитики еще в начале недели предполагали, что уровень 100 руб. за доллар будет покорен на текущей неделе. Их прогнозы не сбылись лишь потому, что в середине недели Банк России объявил о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила. Это внесло некоторую сумятицу в события на валютном рынке, и в среду участники торгов приостановили агрессивную покупку долларов и юаней.

Сегодня же, как говорят валютные трейдеры, они также не стали рисковать и агрессивно покупать иностранную валюту против рубля. Не исключено, что в выходные монетарные власти примут жесткое решение, а может быть и не одно, для обуздания роста курса доллара. Среди таких возможных мер называется экстренное повышение ключевой ставки, возможно, на 3-5 п.п., а также введение обязательного норматива продажи валютной выручки.

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Пока же все факторы продолжают играть против рубля.

«Рост цен на нефть переносится в выручку компаний-экспортеров с некоторым лагом, поэтому данный фактор не оказывает заметной поддержки курсу рубля в текущий момент. При этом импорт, а также спрос на валюту в рамках сезона отпусков остаются высокими. Данные по росту импорта подтверждает статистика. Так, в июле импорт в Россию из Китая впервые превысил экспорт. Данная тенденция является одной из главных причин ослабления рубля», — отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК «Первая» Евгений Линчик.

А экономист банка «ЦентроКредит» Евгений Суворов в своем обзоре указывает на «неоправданно высокий спрос на импорт, который страна себе уже не может позволить при рухнувших доходах от экспорта. Результатом таких дисбалансов стал крах рубля».

Тем временем ритейлер «Магнит» объявил о завершении первого этапа выкупа своих акций у нерезидентов по дисконтированной цене. Всего компания приобрела 16,6% находящихся в обращении акций на сумму 37,4 млрд руб. При этом компания заявила, что может продолжить выкуп своих акций у иностранных держателей.

Таким образом, полученные нерезидентами средства выйдут (а может уже начали выходить) на валютный рынок, что лишь ухудшит положение рубля.

Сегодня же зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что ЦБ не видит рисков финансовой стабильности из-за ослабления рубля. И с этим трудно поспорить. Даже если курс будет 200 рублей за доллар, надутая напечатанными рублями финансовая система продолжит функционировать без особых проблем.

Заботкин, безусловно, пытался успокоить рынок, но вышло, выражаясь словами незабвенного бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина, «хотели как лучше, а получилось как всегда». После его слов пытавшийся было остановиться рубль усилил падение, и закрытие торгов по паре доллар-рубль прошло по максимальным внутридневным котировкам – 99,43 руб. за доллар. Это говорит о том, что спрос на валюту не исчерпан.

Впрочем, сегодняшнее выступление Заботкина совершенно не означает, что регулятор не пойдет в ближайшие дни на принятие жестких решений во спасение рубля. Если же этого не произойдет, то рубль вполне может ускорить падение. Преодоление парой доллар-рубль отметки 100 спровоцирует массовое закрытие спекулятивных шортов по паре. Экспортеры наверняка еще больше будут придерживать валютную выручку, а реакцию населения пусть предсказывают социальные психологи.

Тем временем фондовые трейдеры пытаются сохранить свои капиталы покупкой не только доллара, но и акций отечественной нефтянки. Рублевые доходы экспортеров растут пропорционально падению курса рубля, а нефтянка среди всех экспортеров выглядит наиболее привлекательно в свете ожидания дальнейшего роста цен на нефть.

Сегодня нефть возобновила рост, подорожав к российскому закрытию на 0,7% до $87 за баррель. Пока все попытки просадить котировки нефти оказываются безрезультатными, и это говорит в пользу ухода нефти в район $90 как только для этого появится хотя бы незначительный повод.

Поэтому неудивительно, что более чем на 2% выросли акции «Роснефти», «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». «Лукойл», правда, закрылся с потерями в 0,1%, но это связано с перетоком спекулятивного капитала в акции его более краткосрочно привлекательных конкурентов.

Тревожным фактором является то, что сегодня падение рубля не поддержало акции металлургов, доходы которых также вырастут вместе с девальвацией. Так, «Норникель» закрылся с потерями в 0,4%, НЛМК – в 0,9%, капитализация «Северстали» снизилась на процент.

Это говорит о большом уровне тревоги инвесторов, которая на следующей неделе может вылиться в распродажу акций даже при падении курса рубля.