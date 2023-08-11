Москва и Нью-Дели устроили шумную нефтяную «вечеринку»

Последние полтора года самые большие споры на нефтяных рынках кипят по поводу неожиданного «романа» между Индией и Россией: индийцы, до этого практически не покупавшие российскую нефть, неожиданно (на первый взгляд, конечно) воспылали к ней страстной любовью и в течение едва ли не считанных недель превратились в одного из главных ее покупателей. Конечно, ничего неожиданного в этом романе, если разобраться, нет. Индийцы просто проявили элементарную практичность и воспользовались выгодным предложением.
За полтора года, миновавшие с тех пор, нефтяной «роман» между Индией и Россией расцвел. Он побил великое множество рекордов и вызвал бурные споры о том, когда он закончится. Дело в том, что Индия еще сильно уступает в политическом весе Китаю. Этим объясняется и то беспрецедентное давление, которое оказывает на нее коллективный Запад и, в первую очередь США, стремящиеся уговорить и заставить Нью-Дели отказаться от нейтралитета в украинском конфликте, присоединиться к антироссийским санкциям и, что самое главное, перестать или хотя бы на худой конец поменьше покупать у России нефть. Сейчас для выполнения последней задачи коллективного Запада сложилась, казалось бы, благоприятная обстановка: цены на нефть в последние недели значительно подросли, а параллельно с этим ростом соответственно уменьшилась и выгода Индии от покупки российской нефти. Если ранее в 2023 году разница в ценах между российской нефтью и эталонной для Ближнего Востока дубайской нефтью, которая была основным топливом для индийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и компаний, находилась в районе 20 долларов за баррель, то сейчас она снизилась до 8 долларов. Т.е., покупая нефть у России, Нью-Дели сейчас экономит в 2,5 раза меньше, чем несколько месяцев назад. По данным Argus Media Ltd., сейчас Индия покупает Urals не меньше, чем за 81 доллар за баррель, а месяцем ранее она стоила ок. 68 долларов. Согласно официальным данным, в июне средняя стоимость российской нефти для Индии была 68,17 долларов за баррель. Для сравнения: баррель саудовской нефти стоил 81,78 доллара.
Казалось бы, радостный миг для Запада совсем близко и Индия должна снижать закупки нефти у России. Однако этот миг все никак не наступает – Нью-Дели, по крайней мере, пока явно не собирается снижать импорт российской нефти марки Urals несмотря на то, что она обходится индийским НПЗ значительно дороже, чем, скажем, в начале лета или тем более весной. Четверка крупнейших в Индии нефтепереработчиков на днях заявила, что продолжит покупать в больших количествах российскую нефть марки Urals, объясняя это решение тем, что она по-прежнему стоит дешевле нефти из Персидского залива.
«Существовало мнение, что у Индии ограниченные возможности переработки российской нефти и что это создаст естественный потолок для импорта нефти из России,- цитирует Bloomberg главного экономиста по Индии в Citigroup Inc Самирана Чакраборти.- Однако сейчас окончательно стало ясно, что это ошибочное мнение. Индийские НПЗ продолжат покупать российскую нефть и будут это делать до тех пор, пока дисконт будет превышать издержки по ее доставке».
«До тех пор, пока российская нефть будет продаваться с любой скидкой, которая будет выгодной с учетом логистических расходов, она будет пользоваться в Индии спросом,- вторит ему основатель компании Vanda Insights Вандана Хари.
На решимость индийцев не повлияла даже недавняя атака украинских морских дронов на танкер с российским флагом в Черном море. Обострение обстановки в Черном море повышает риски транспортировки российской нефти азиатским покупателям, включая, естественно, Индию. Но на индийских покупателях рост стоимости страховки грузов и доставки не скажется, потому что эти затраты ложатся на продавца, а не на покупателя.
Снижение прибыли от переработки российской нефти из-за ее удорожания частично компенсирует стабильно высокий спрос на нефтепродукты из нее. По данным Bloomberg Fair Value, прибыль от продажи нефтепродуктов выросла более чем втрое по сравнению с началом июля.
Закономерно возникают такие же вопросы и к китайским покупателям российской нефти, которые не менее прагматичны и тоже покупают Urals благодаря дисконту.
«У Китая имеется выбор между российской и иранской нефтью,- объясняет аналитик Kpler Виктор Катона.- Для индийских же нефтепереработчиков российская нефть, по крайней мере, пока остается самым выгодным и дешевым выбором. Так что где-то с октября, когда ее экспорт после нынешних сезонных снижений усилится, следует ждать нового развития по восходящей нефтяного «романа» между Нью-Дели и Москвой и новых рекордов.