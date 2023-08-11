Москва и Нью-Дели устроили шумную нефтяную «вечеринку»

Последние полтора года самые большие споры на нефтяных рынках кипят по поводу неожиданного «романа» между Индией и Россией: индийцы, до этого практически не покупавшие российскую нефть, неожиданно (на первый взгляд, конечно) воспылали к ней страстной любовью и в течение едва ли не считанных недель превратились в одного из главных ее покупателей. Конечно, ничего неожиданного в этом романе, если разобраться, нет. Индийцы просто проявили элементарную практичность и воспользовались выгодным предложением.

За полтора года, миновавшие с тех пор, нефтяной «роман» между Индией и Россией расцвел. Он побил великое множество рекордов и вызвал бурные споры о том, когда он закончится. Дело в том, что Индия еще сильно уступает в политическом весе Китаю. Этим объясняется и то беспрецедентное давление, которое оказывает на нее коллективный Запад и, в первую очередь США, стремящиеся уговорить и заставить Нью-Дели отказаться от нейтралитета в украинском конфликте, присоединиться к антироссийским санкциям и, что самое главное, перестать или хотя бы на худой конец поменьше покупать у России нефть. Сейчас для выполнения последней задачи коллективного Запада сложилась, казалось бы, благоприятная обстановка: цены на нефть в последние недели значительно подросли, а параллельно с этим ростом соответственно уменьшилась и выгода Индии от покупки российской нефти. Если ранее в 2023 году разница в ценах между российской нефтью и эталонной для Ближнего Востока дубайской нефтью, которая была основным топливом для индийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и компаний, находилась в районе 20 долларов за баррель, то сейчас она снизилась до 8 долларов. Т.е., покупая нефть у России, Нью-Дели сейчас экономит в 2,5 раза меньше, чем несколько месяцев назад. По данным Argus Media Ltd., сейчас Индия покупает Urals не меньше, чем за 81 доллар за баррель, а месяцем ранее она стоила ок. 68 долларов. Согласно официальным данным, в июне средняя стоимость российской нефти для Индии была 68,17 долларов за баррель. Для сравнения: баррель саудовской нефти стоил 81,78 доллара.