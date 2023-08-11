«Новые люди» за новый курс (доллара)

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение главе думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, в нем парламентарий предлагает на внеочередном заседании комитета обсудить с Минфином и Банком России рост курса доллара и возможные меры для его снижения.

Как отмечается, с начала года российский рубль ослабел примерно на 30% по отношению к доллару и евро, а 10 августа курс доллара на Московской бирже превысил 97 рублей, поднявшись до максимума с марта 2022 года. Ряд аналитиков уверены: достижение отметки 100 рублей за доллар — дело времени, причем достаточно короткого.

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Текущий курс значительно превышает прогнозные оценки Минэкономразвития, обратил внимание Владислав Даванков. «Считаю необходимым провести внеочередное открытое заседание комитета Государственной думы по финансовому рынку для обсуждения мер по снижению курса доллара. Также считаю необходимым провести указанное заседание с участием представителей всех фракций Государственной думы, руководства Министерства финансов РФ и Центрального банка РФ», — пишет в обращении парламентарий от партии, представляющей профессионалов и предпринимателей.

По его словам, снижение курса рубля уже стало одной из основных причин повышения ключевой ставки Центробанком в июле. «Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства и импорта, цена которого напрямую зависит от курса рубля, что усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Цены на ряд товаров практически напрямую зависимы от курса рубля. Например, цены на компьютерные комплектующие, электронику, мультимедийную технику, телефоны уже выросли на 30% с начала года после ослабления рубля», — пояснил Владислав Даванков.

Благоприятная среда для спекулянтов

«Рынок, конечно, и сам бы мог стабилизироваться, если бы у него не было факторов пониженных нормативов возврата экспортной выручки и ослабленных ограничений на отток капитала. В этом русле и надо думать», — комментирует инициативу «Новых людей» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. — А ставка ЦБ призвана лишь сбить саму панику, и по нашим оценкам, в сентябре она будет точно повышена от +100 б.п.».

Регулятор, отмечает эксперт, уже принимает меры, например, остановив скупку валюты в рамках бюджетного правила, но курс лишь временно пошатнулся, и опять доллар по 98. «При этом фундаментально рубль смотрится под 90 за доллар, но никак не у 100. Это краткосрочная волатильность — благоприятная среда и для спекулянтов на фоне тяжёлых вводных: низкого предложения валюты от экспортеров и высокого спроса — от импортеров, и фактического оттока капитала из системы», — полагает Михаил Зельцер.

«Предложение зампреда Госдумы обсудить на профильном комитете с ЦБ меры по снижению курса доллара считаю своевременными и актуальным, — сказал в свою «Эксперту» финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. — Депутаты понимают, что помимо роста стоимости жизни существует риск ускорения инфляционных ожиданий в случае роста доллара свыше 100 руб.»,

Девальвация национальной валюты в этом году составила к доллару 38,3%, к европейской валюте — 46,2% и китайскому юаню — 36,2%, подсчитал эксперт. Фундаментальные причины для изменения тенденции пока отсутствуют. Банк России решил с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, продолжив проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 млрд рублей в день. Эта вышедшая 9 августа новость укрепила рубль на 1,5%, но на следующий день рост был полностью отыгран участниками рынка.

Ослабление рубля в этом году заставило продавцов переставлять ценники на многие импортные товары, добавляет Сергей Чеврычкин. Инфляционные риски стали причиной решения регулятора повысить ключевую процентную ставку в июле на 100 б.п., сейчас она составляет 8,5%. «Полагаю, что с высокой вероятностью ЦБ РФ на следующих заседаниях совета директоров продолжит увеличивать ставку. Ожидания до конца года по ключевой ставке — от 9,5 до 10,5%», — заключает аналитик.