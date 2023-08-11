ОАК создаст СП по разработке и производству дронов с компанией «Глори эйр»

«Объединенная авиастроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») и компания «Глори эйр» создадут совместное предприятие по разработке и производству беспилотников гражданского и специального назначения.

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Об этом сообщает пресс-служба ОАК.

«Партнеры планируют организовать производство линейки беспилотников самолетного типа, имеющих возможность вертикального взлета и посадки. Идет оценка потенциала ряда решений в диапазоне массы полезной нагрузки от 20 до 200 кг», — уточняется в сообщении.

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Стороны уже определили формат работы и ведут корпоративные процедуры по созданию СП, передает пресс-служба.

«ОАК последовательно развивает свои компетенции в области беспилотных авиационных систем. Сегодня мы ведем работы по ряду проектов транспортных беспилотников внеаэродромного базирования. Взаимодействие ОАК, обладающей значительным опытом и наработками в авиастроении, с компанией "Глори эйр", имеющей экспертизу по легким БПЛА, позволит сформировать востребованную линейку решений и претендовать на весомые позиции на российском рынке», — приводятся в пресс-релизе слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

Российская компания «Глори эйр» создана в 2011 году, она занимается локализацией передовых технологических решений в области беспилотников в России.