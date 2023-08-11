Падение великих китайских Садов

Каждый раз в последние годы, когда говорят о проблемах в китайской экономике, обязательно упоминают некогда могучий и очень крупный строительный сектор, от кризиса в котором Пекину. несмотря на все предпринимаемые усилия. пока никак не удается избавиться. Кризис в строительной отрасли КНР продолжается: список его жертв, огромных строительных компаний, пополнился очередной фирмой - Country Garden Holdings Co. (CGH), лидером по продажам в строительном секторе Поднебесной. Сейчас акции компании, торгуемые на Гонконгской бирже, стоят ненамного больше бумаги, на которой они напечатаны. В прошлую пятницу, 4 августа, они рухнули на 14% до 0,89 гонконгского доллара, впервые опустившись ниже 1 доллара. В этом году акции CGH уверенно являются самыми худшими бумагами Hang Seng Index: за семь с небольшим месяцев они обесценились приблизительно на 70%. Только на текущей неделе падение составило 20,4%. Своего максимума – почти 50 млрд долларов США рыночная капитализация CGH достигла в 2018 г., когда акции стоили 19 гонконгских долларов. Сейчас же она стоит лишь 3,3 млрд. долларов США.

Падение Садов показывает каким мощным оказался кризис в строительной отрасли Китая, на которую приходится почти четверть китайского ВВП. Ранее считавшаяся неуязвимой перед проблемами с кредитами эта компания из Фошаня, провинция Гуандун, сейчас превратилась в своего рода символ неблагополучия и в строительном секторе.