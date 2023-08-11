Падение великих китайских Садов

Каждый раз в последние годы, когда говорят о проблемах в китайской экономике, обязательно упоминают некогда могучий и очень крупный строительный сектор, от кризиса в котором Пекину. несмотря на все предпринимаемые усилия. пока никак не удается избавиться. Кризис в строительной отрасли КНР продолжается: список его жертв, огромных строительных компаний, пополнился очередной фирмой - Country Garden Holdings Co. (CGH), лидером по продажам в строительном секторе Поднебесной. Сейчас акции компании, торгуемые на Гонконгской бирже, стоят ненамного больше бумаги, на которой они напечатаны. В прошлую пятницу, 4 августа, они рухнули на 14% до 0,89 гонконгского доллара, впервые опустившись ниже 1 доллара. В этом году акции CGH уверенно являются самыми худшими бумагами Hang Seng Index: за семь с небольшим месяцев они обесценились приблизительно на 70%. Только на текущей неделе падение составило 20,4%. Своего максимума – почти 50 млрд долларов США рыночная капитализация CGH достигла в 2018 г., когда акции стоили 19 гонконгских долларов. Сейчас же она стоит лишь 3,3 млрд. долларов США.
Падение Садов показывает каким мощным оказался кризис в строительной отрасли Китая, на которую приходится почти четверть китайского ВВП. Ранее считавшаяся неуязвимой перед проблемами с кредитами эта компания из Фошаня, провинция Гуандун, сейчас превратилась в своего рода символ неблагополучия и в строительном секторе.
Ситуация с CGH все больше напоминает прогремевшее на весь свет банкротство Evergrande. О скором коллапсе CGH вновь заговорили на этой неделе после того, как выяснилось, что держатели долларовых облигаций компании не получили в понедельник, 7 августа, положенных выплат по процентам. Компании угрожает первый в ее истории дефолт, если она не выполнит финансовые обязательства перед держателями ее долга в 30-дневный срок.
В первой половине года CGH, очевидно, покажет убытки в размере 7,6 млрд долларов. В такой ситуации она, естественно, не стала платить проценты по долгу. Накануне рейтинговые агентства опустили ее кредитный рейтинг сразу на три ступени до Caa1.
Главные проблемы CGH сейчас, по мнению специалистов, заключаются в обвале продаж (снижение за первые 6 месяцев года в годовом выражении на 30% до 128,76 млрд юаней или 17,8 млрд долларов) и дефицит ликвидности. Несмотря на проблемы GCH остается лидером китайского строительного сектора по продажам, но ее рыночная стоимость в этом году уменьшилась вдвое.
Очевидно, в ближайшем будущем руководство компании попытается провести реструктуризацию долгов. Лишь после этого возможна хоть какая-то поддержка правительства. Впрочем, в самой CGH, скорее всего, на поддержку властей особенно не рассчитывают.
Очень крупные проблемы сейчас и у владелицы и главы Country Garden Holdings, миллиардера Ян Хуэйянь, совсем недавно самой богатой женщиной Азии. За два последних года ее состояние уменьшилось на 84% или на приблизительно на 28,6 млрд долларов. Достаточно сказать, что только 8 августа, на следующий день после невыплаты процентов, она обеднела почти на полмиллиарда долларов (490 млн долларов). Сейчас Bloomberg's Billionaires Index оценивает состояние 41-летней бизнесвумэн в 5,5 млрд долларов.
Основную часть богатств Ян составляют акции GCH. Ей принадлежат 52,6% акций, поэтому размеры ее состояния напрямую зависят от положения дел в Садах. Ян, выпускница университета Огайо, стала главным акционером компании в 2007 году после того, как отец, ранее простой строитель, передал ей контрольный пакет акций (70%). В 25 лет она стала самой богатой китаянкой, затем самой богатой женщиной в Азии, а год назад, в августе 2022 года, уступила этот неофициальный титул Савитри Джиндал, самой богатой индианке. 30 июля Ян Хуэйянь сообщила о передаче 55% принадлежащих ей акций GCH благотворительной организации, созданной ее младшей сестрой.