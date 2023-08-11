Пассажиропоток международного аэропорта в Грозном увеличился в январе — июле в полтора раза

Пассажиропоток грозненского международного аэропорта «Северный» в январе — июле текущего года вырос в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2022-го и составил 572,8 тыс. человек.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Сообщается, что число самолетовылетов увеличилось на 27%, до 2452; объем перевезенных грузов вырос в 2,3 раза и составил 831,5 т.

В прошлом месяце пассажиропоток «Северного» составил 102,6 тыс. человек, что на 22,6% больше показателей за июль 2022 года, указывается в сообщении. Число самолетовылетов в июле составило 429 единиц, что на 12% больше прошлогоднего показателя. Объем перевезенных грузов увеличился на 16,4%, до 66,8 т.

«Северный» обслуживает рейсы «Аэрофлота», S7, «ЮТэйр», «Азимута» и Pegas Fly. Пассажиропоток аэропорта в 2022 году вырос на 8,9% по сравнению с 2021-м и составил 777,3 тыс. человек.