Президент Польши назвал главную причину провала контрнаступления ВСУ

Президент Польши Анджей Дуда назвал главную причины провала контрнаступления ВСУ.

В интервью обозревателям американской газеты The Washington Post он, в частности, отметил, что главной причиной такого положения дел на театре украинского конфликта, стала нехватка вооружения у ВСУ для того, чтобы достичь целей, поставленных перед ними.

При этом Дуда отметил, что в ходе широко разрекламированного «контрнаступа» украинских войск им так и не удалось прорвать линию обороны российской армии.

«Сейчас ВСУ не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск. Надо признать, что Украине, несмотря на масштабную поддержку Запада, всё-таки не хватает вооружения для того, чтобы перехватить инициативу на передовой и достичь целей, поставленных перед ВСУ», – резюмировал польский президент.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению старшего научного сотрудника лондонского Международного института стратегических исследований Франца-Стефана Гади, украинская армия провалила контрнаступление, так как подразделения ВСУ не владеют навыками общевойсковых операций. Именно поэтому, убеждён он, у них уже так долго нет успехов на фронте.

