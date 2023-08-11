Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России.

По данным пресс-службы Кремля, в нём приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В начале совещания российский лидер предложил собравшимся обсудить вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности РФ в современных условиях.

«Все мы понимаем, насколько это важно, особенно сейчас – важно всегда, но особенно сейчас. И, имея в виду как раз специфику сегодняшней ситуации, поговорим на эту важнейшую тему», – подчеркнул Путин.

