«Распадская» прогнозирует увеличение добычи угля во втором полугодии 2023-го

Крупнейший в РФ производитель коксующегося угля — «Распадская» — ожидает добычу по итогам текущего года на уровне показателей за 2022-й.

Об этом рассказал вице-президент по финансам компании Евгений Терехов, передает ТАСС. Также топ-менеджер заявил, что в компании рассчитывают на рост добычи во втором полугодии.

«В целом по году мы ожидаем добычу, не сильно отличающуюся от прошлого года, ожидаем, что во II полугодии этого года объем добычи будет больше, чем в I полугодии из-за того, что мы заканчиваем объем монтажей, которые выпали у нас в этом году на первое полугодие», — пояснил Терехов.

По словам президента компании Ильи Широкоброда, стоимость транспортировки угля на южном направлении возрастет из-за сложной геополитической ситуации. В «Распадской» ждут сохранения логистических трудностей при поставках на восточном направлении в ближайшее время.

«Будут возрастать трудности по транспортировке на юг в связи с нестабильной геополитической ситуацией и появившимися угрозами судоходству, соответственно, стоимость и сложность этой логистики будет возрастать. В этом плане мы не видим фундаментальных причин или драйверов для улучшения в ближайшее время», — сказал Широкоброд.

В компании предполагают, что проблемы с поставками по Восточному полигону сохранятся на фоне перенаправления потоков с запада — объем грузов, направляемых в страны Азии, Ближнего Востока и в Индию растет быстрее, чем возможности инфраструктуры.

«Распадской», около 93,24% акций которой владеет холдинг Evraz, принадлежат семь шахт, два разреза и три обогатительные фабрики в Кемеровской области, также у нее есть одна шахта в Тыве.

Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд т угля. Согласно годовому отчету, суммарный показатель добычи на предприятиях «Распадской» составил в прошлом году 21,5 млн т по сравнению с 22,8 млн т годом ранее.