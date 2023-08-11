Шольц послал важный сигнал Украине о России

Берлин может перепрограммировать дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые может получить Киев, чтобы они не долетали до территории РФ.

Таким образом, канцлер ФРГ Олаф Шольц даёт понять Украине, что Германия не собирается эскалировать и без того непростые отношения с РФ, пишет издание Das Erste.

«С помощью внесения технических изменений Шольц намерен исключить возможность нанесения Киевом ударов по российской территории дальнобойными ракетами, – говорится в публикации. – Он намерен одобрить поставку Taurus только после того, как убедится в наличии ограничений».

Кроме того, в статье отмечается, что Минобороны ФРГ уже обратилось к производителю этих боеприпасов с такой просьбой. По мнению отраслевых экспертов, на внесение корректировок потребуется несколько недель.

Как ранее писал «Эксперт», депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что вовлечённость Германии в конфликт на Украине может привести страну к войне с Россией.

По его мнению, поставки оружия Киеву – серьёзная ошибка, так как это не конфликт ФРГ. В этой связи он призвал власти страны держаться подальше от всего этого и, конечно же, начать продвигать мирные инициативы.