Американские инвесторы боятся жесткого ответа Пекина на указ Байдена

Рынки в основном крайне слабо отреагировали на запрет и ограничения президента Байдена на американские инвестиции в китайский технологический сектор, а вот американских инвесторов перспектива ответного удара китайской стороны тревожит, пишет Reuters.
Речь идет об объявленных Джо Байденом на этой неделе под предлогом укрепления национальной безопасности и сдерживания модернизации ВС КНР ограничениях на инвестиции в Китай в чувствительные отрасли и технологии двойного назначения, включая и компьютерные чипы. Первоначальная реакция американских инвесторов была слабая, потому что они ждали более жестких мер. К тому же, запреты и ограничения, похоже, не коснутся гражданских отраслей китайской экономики. Однако по прошествии нескольких дней все вспомнили, что Пекин в таких случаях обычно отвечает зеркально. То есть следует, очевидно, ждать введения таких же запретов и ограничений на китайские инвестиции в американскую экономику.
«Многое будет зависеть от реакции Китая,- приводит Reuters комментарий партнера в Cherry Lane Investments Рика Меклера.- Серьезная технологическая война (между США и КНР), конечно, никому не нужна. Администрация объявила о запретах без особого шума, словно не хотела чересчур сильно рассердить Китай».
Министерство торговли КНР после заявления президента Байдена заявило о «серьезной озабоченности» и повторило привычные слова, что Китай сохраняет за собой право на ответные действия. Однако ряд экспертов считают, что возможности Пекина в этом вопросе сильно ограничены и что китайцы попытаются не нагнетать конфронтацию с Вашингтоном.
Насколько правы оптимисты, покажет время. В мае, после того, как Вашингтон объявил об ограничениях экспорта в Китай ряда американских компонентов и оборудования для производства чипов, Пекин ввел аналогичные санкции против американского изготовителя чипов Micron Technology. Американская сторона тогда обвинила Пекин в мести, после чего отношения между двумя ведущими экономиками планеты еще больше обострились.
«Наивно думать, что Китай проглотит этот запрет и никак на него не отреагирует»,- считает глава Plumb Funds Том Плам.
Пекин, по мнению Плама, может ограничить экспорт в США, например, редкоземельных металлов, используемых в бытовой электронике, электромобилях и т.д., а также ввести санкции против американских технологических компаний.
«Ястребы» в Вашингтоне возмущаются тем, что американские инвесторы вкладывают большие средства в китайские IT-компании и передают им ценные технологии, которые могут способствовать усилению военной мощи КНР. Пекин, со своей стороны, по мере усиления технологического противостояния с Вашингтоном все больше внимания и средств уделяет обеспечению самодостаточности Поднебесной в высокотехнологической продукции. Китайские власти, конечно, тоже могут ограничить инвестиции в американские компании. Естественно, с каждым подобным шагом Белого дома будет расти решимость руководства КНР снизить технологическую зависимость от американских компаний.
Главный специалист по инвестициям в Running Point Capital Advisors Майкл Эшли Шульман говорит, что ряд клиентов уже обратились к нему с просьбой уменьшить или вообще убрать из их инвестиционных портфелей акции и облигации китайских компаний и ETF.