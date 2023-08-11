Американские инвесторы боятся жесткого ответа Пекина на указ Байдена

Рынки в основном крайне слабо отреагировали на запрет и ограничения президента Байдена на американские инвестиции в китайский технологический сектор, а вот американских инвесторов перспектива ответного удара китайской стороны тревожит, пишет Reuters.

Речь идет об объявленных Джо Байденом на этой неделе под предлогом укрепления национальной безопасности и сдерживания модернизации ВС КНР ограничениях на инвестиции в Китай в чувствительные отрасли и технологии двойного назначения, включая и компьютерные чипы. Первоначальная реакция американских инвесторов была слабая, потому что они ждали более жестких мер. К тому же, запреты и ограничения, похоже, не коснутся гражданских отраслей китайской экономики. Однако по прошествии нескольких дней все вспомнили, что Пекин в таких случаях обычно отвечает зеркально. То есть следует, очевидно, ждать введения таких же запретов и ограничений на китайские инвестиции в американскую экономику.