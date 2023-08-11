Ветеран израильской разведки рассказал о последнем козыре ВСУ в зоне СВО

Ветеран израильской разведки, бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми рассказал о последнем козыре ВСУ, который украинское командование было вынужденно использовать, чтобы добиться хоть каких-то успехов в зоне проведения спецоперации.

В интервью изданию «Военное дело», он подчеркнул, что для прорыва русскую оборону киевский режим пустили в бой боевиков Сил специальных операций Украины (ССО).

«Обычно в военной практике спецподразделения не бросают на штурм или прорыв линии обороны, – отметил эксперт. – Поэтому со стороны Киева это очень тревожный звонок».

Как считает Кедми, если украинское командование бросило их на фронт сейчас, то это говорит о том, что у них иссяк потенциал квалифицированной военной силы.

«То есть те, кого они посылали до этого, доказали, что не могут прорвать оборону, а потому и гибнут уже в первые 30 минут сражений», – заявил бывший разведчик.

По его мнению, у киевского режима живой ресурс заканчивается, поэтом у них просто не осталось другого выбора, как использовать боевиков ССО.

«Несмотря на то, что бойцы ССО более «упрямы», но в сложившейся обстановке на фронте они бесполезны. Если обычные штурмовые подразделения ВСУ покидали свои позиции через полчаса боя, то спецподразделения продержатся максимум на 15 минут больше и всё равно отступят, потеряв ещё большее количество бойцов», – уверен Кедми.

При этом он обратил внимание на то, что сплошные неудачи украинского контрнаступления постепенно привели к тому, что солдаты теряют хоть какую-то мотивацию, чтобы его продолжать.

«Успехов на фронте нет, а мотивированные украинцы кончаются», – резюмировал ветеран израильской разведки.

Как писал «Эксперт», ранее Кедми сделал прогноз о сроках завершения СВО, которая уже больше года продолжается на Украине. Он предположил, что в настоящее время Россия готовит масштабное наступление, возможно даже по всей линии фронта.

«По итогам этой операции Москва и Киев действительно могут сесть за стол переговоров, за которым Зеленский подпишет как минимум формальную капитуляцию, признав потерю огромных территорий», – предположил экс-глава спецслужбы «Натив».