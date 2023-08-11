ВТБ может вывести активы ОСК на приватизацию

Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом — предправления банка ВТБ Андреем Костиным стала поворотной для развития Объединённой судостроительной корпорации. Она прошла в Кремле в четверг, 10 августа.

В ОСК входит более 50 предприятий и организаций отрасли: основные судостроительные и судоремонтные верфи, машиностроительные заводы, ведущие проектно-конструкторские бюро. В настоящее время на базе корпорации консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. На входящих в нее предприятиях и в организациях трудятся более 80 тысяч человек. ОСК производит как гражданские суда, так и военные корабли.

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Курс вчерашней встрече задали слова Владимира Путина: «Андрей Леонидович, начну с организационного вопроса. Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединённой судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение. Знаю, что с Вами коллеги тоже об этом говорили, прорабатывали предварительно. Хотел бы Вашу реакцию услышать на этот счёт».

Глава ВТБ ответил, что когда услышал об этом впервые, то это оказалось достаточно неожиданным. «Но могу сказать, что мы хорошо знаем эту организацию, с самого начала её создания. Мы работаем тесно и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования. Поэтому я уверен, что при Вашей поддержке мы справимся с этой задачей и приложим все силы, для того чтобы все задачи решить. Там задач много стоит, особенно в нынешних условиях, но все они, на мой взгляд, решабельные», — сказал Андрей Костин.

Владимир Путин согласился с тем, что проблем и вопросов много — корпорация находится под санкциями Запада и несет убытки. «Но это работающая структура и в целом набирающая темп в этой работе. Да, есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка. Это связано с расчётами, с финансовым оздоровлением компании. Всё, разумеется, не может быть сделано без поддержки правительства, и такая поддержка, разумеется, должна быть обеспечена со стороны правительства», — пообещал президент.

«Эксперт» об ОСК

Напомним, что в интервью журналу «Эксперт» весной этого года глава ОСК Алесей Рахманов оценил потребность корпорации в инвестициях как «порядка 350 миллиардов рублей на десятилетку» (такую же сумму составляет в среднем годовая выручка ОСК за последние пять лет). Он отмечал, что из них «процентов 50 — инвестиции в трудноокупаемые объекты (такие как гидротехнические сооружения). Здесь мы рассчитываем, что получим какой-то инструмент дополнительной господдержки», Отмечалось, что остальные инвестиции — в оборудование, системы и механизмы для перемещения грузов и тому подобные окупаемы при кредитах по льготной ставке.

Говоря о производственной программе гражданского судостроения, он сообщил тогда, что «недавно Минпромторг назвал итоговую цифру — 985 судов».

Глава ОСК указывал при этом на необходимость долгосрочного — не менее, чем на пятьдесят лет — плана по дизелестроению. В контексте темы развития отрасли он отметил, что нужно «вовлечь производителей основных видов судового комплектующего оборудования, навигации, металла. Всего того, из чего получается пароход. И дальше смотреть, как это все аукнется на цене фрахта».

Также, по его словам, нужна «скоординированная на государственном уровне работа по восстановлению перевозок судами российской постройки природных ископаемых и иных ресурсов на протяжении следующих пятидесяти лет».

Министерство готовит проект указа

А вчера после встречи в Кремле агентство «Интерфакс» привело слова вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова, переданные агентству через пресс-службу министерства. По этой информации, в управление ВТБ на пять лет перейдут 100% акций ОСК. Министерство вместе с другими заинтересованными федеральными органами скоро согласует необходимую нормативную документацию, а именно постановление правительства о внесении на рассмотрение президента проекта соответствующего указа.

«Планируется привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации. Мы ожидаем, что доверительный управляющий с учетом его многолетнего опыта обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение АО "ОСК" как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий», — приводит «Интерфакс» слова вице-премьера.

Весной в одном из интервью Андрей Костин коснулся работы ОСК и обозначил ее задачи как необходимость «построить сотни новых нефтеналивных танкеров, газовозов, судов для освоения шельфа, контейнеровозов, других специализированных гражданских судов».

Ситуация в динамике

Год назад Владимир Путин критиковал главу ОСК Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты, напоминает инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова. По итогам 2022 года консолидированная выручка ОСК по МСФО составила порядка 350 млрд рублей. Рахманов отмечал, что корпорация получила убыток «порядка двух десятков млрд рублей, или примерно 6% от выручки».

Как указывает эксперт, перед банком стоит задача за этот срок показать растущую компанию и вывести её в прибыль.

«Несмотря на то, что финансовый холдинг ВТБ занимается потенциально другим видом деятельности, управление в крупном холдинге выстроено хорошо. ОСК также получит финансирование от банка, и это позитивно повлияет на деятельность компании. Я считаю, что для самой ОСК это позитивная новость, и прибыль и выручка компании буду расти.Теперь ОСК пойдет за деньгами не в правительство, а в ВТБ, и есть все шансы у компании быть прибыльной. Акции ВТБ на этой новости выросли вчера на 4%», — отмечает Юлия Кузнецова.

Напомним также, что в интервью «Эксперту» Алесей Рахманов рассказал и о трудностях в развитии ОСК, и о позитивной динамике развития, и о том, как она достигается. В том числе, речь шла о повышении производительности труда и освоении производственной системы 5S.

Корреспондент журнала напомнил главе корпорации, что пять лет назад в интервью «Эксперту» тот «оценил эффективность ОСК на троечку» и спросил, как можно ее оценить сейчас. Развернутый ответ заканчивался словами: «Я считаю, что мы заслуживаем твердую четверку».

Цель должна оправдать средства

Достаточно очевидно, что государство сейчас всерьез озабочено импортозамещением в судостроительной отрасли. Исполнением, по словам вице-премьера, «как гособоронзаказа, так и гражданских заказов», причем и тот, и другой в нынешних условиях амбициозны по количеству готовых изделий и по уровню использования отечественных комплектующих. Но эксперты также обращают внимание на рыночную сторону вопроса, тем более, что ее прежде подчеркивал и сам глава ВТБ.

«ОСК будут готовить к приватизации, — уверен сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, имея в виду приватизацию определенных частей корпорации. — Я считаю, что в передаче Объединённой судостроительной корпорации в управление ВТБ кроются далеко идущие планы. ВТБ — второй банк в стране и лидер по управлению непрофильными активами. Кроме того, хочу обратить внимание на [сказанные месяц тому назад] слова главы банка Андрея Костина о судостроении: «Есть отрасли, которые, на мой взгляд, сегодня просто созданы для того, чтобы их приватизировать. А вот такие монстры-монополисты — они бессмысленны».

Эксперт соглашается с тем, что банку поручено всесторонне разобраться с положением дел в корпорации, выявить проблемные места в управлении, определить приоритеты финансирования. «Потом он будет должен подготовить к приватизации подразделения, занимающиеся строительством и ремонтом гражданских судов. Вполне очевидно, что на это потребуется какое-то время и немалые средства для вывода ОСК в прибыльную и привлекательную компанию», — заключает Николай Переславский.

Отметим, что о приватизации судостроения Андрей Костин говорил неоднократно. Помимо приведенной выше экспертом цитаты, ранее глава ВТБ высказал мнение, что судостроение относится к тем отраслям, «которые просто созданы для того, чтобы их приватизировать, передать каким-то другим компаниям» (эту цитату приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство «Рейтерс»).

Тема приватизации в целом стала более активно обсуждаться во властных кругах в этом году, очевидно, в связи с необходимостью пополнения бюджета. Не исключено, что те средства, которые будут вложены в ОСК, хотя и банком, но банком государственным, да и, насколько можно понять, при финансовой поддержке правительства, действительно намечено вернуть, причем с прибылью, при приватизации отдельных активов лет через пять, если не раньше.