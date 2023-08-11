«Еврохим» построит в Казахстане комплекс по производству удобрений на 1 млн т продукции в год

Российский «Еврохим» начал строительство крупного химического комплекса по производству минеральных удобрений в Жамбылской области Казахстана.

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Начато строительство химического комплекса по производству минеральных удобрений. Мощность производства — не менее 1 млн тонн продукции в год. Реализация второго этапа позволит привлечь свыше $1 млрд прямых иностранных инвестиций и создать 1,2 тыс. новых рабочих мест», — говорится в сообщении по итогам поездки премьер-министра Алихана Смаилова в регион.

Глава кабмина отметил, что проект обеспечит потребности аграриев в минеральных удобрениях. «Поэтому очень важно ускорить запуск завода, чтобы как можно скорее начать выпуск столь востребованной на внутреннем и внешнем рынках продукции», — подчеркнул он.

Строительство комплекса ведется в рамках второго этапа масштабного инвестпроекта, который «Еврохим» реализует в Казахстане. Ранее компания на базе горнорудного комплекса наладила добычу фосфоритов до 660 тыс. т в год, а также построила узел среднего дробления и тонкого помола мощностью 640 тыс. т в год. Сумма инвестиций на первом этапе составила $126 млн.