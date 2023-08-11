Зампред ЦБ опроверг популярную гипотезу об ослаблении рубля

Теория об ослаблении курса рубля из-за оттока капитала из России не обоснована, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции. Решающим фактором ослабления курса национальной валюты регулятор по-прежнему считает экспортно-импортные операции, добавил он.

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«Решения о временной приостановке покупок валюты сами по себе не оказывают существенного влияния на преобладающий уровень валютного курса, но они действительно позволяют снизить опасения рынка о дополнительном росте волатильности из-за проведения покупок и, соответственно, оказывают в целом стабилизирующее влияние на рынок. Поэтому с точки зрения вопроса, видим ли мы риски финансовой стабильности, то нет, на сегодня мы рисков не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усилим волатильность рынка этими операциями. Соответственно, считаем возможным их приостановить до конца этого года. <…> И по поводу динамики курса — мы по-прежнему считаем, что решающим фактором является то, что происходит в части экспорта и импорта товаров и услуг», — цитирует ТАСС Заботкина.

Он отметил, что и экспорт, и импорт в июне и июле были близки к средним значениям за первое полугодие, однако стоимость экспорта сейчас почти на треть меньше второй половины 2022 года, а стоимостной объем импорта возрос. При этом имеющиеся гипотезы о взаимосвязи динамики курса со значительными капитальными операциями Заботкин назвал не обоснованными.

«Если бы возрастал отток капитала, то это должно было бы проявиться в увеличении абсолютной величины сальдо финансового счета и увеличении сальдо текущего счета. Но согласно оперативной статистике, в июне-июле сальдо текущего счета находится на своих минимальных значениях за довольно длительную историю. Поэтому гипотезы, что изменения курса связаны с какими-то значительными операциями капитального характера, на текущий момент не очень обоснованы», — объяснил зампред ЦБ.

Банк России установил на 12-14 августа официальный курс доллара на уровне 98 рублей, курс евро — на уровне 108 рублей.