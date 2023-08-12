Nasdaq: обратная сторона ралли

В пятницу снижение акций технологических гигантов, немного притормозившее накануне, продолжилось. Вся «великолепная семерка» крупнейших по капитализации компаний с Nasdaq вновь была в минусе. А лидировали в падении, как ранее и в ралли, которое разогнал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта (ИИ), акции Nvidia.
Вчера они снижались уже четвертый день подряд, закрыв его в итоге в минусе на 3,6%. За неделю они потеряли 8,6%, а от июльского пика – уже 15%. Это было самое резкое недельное падение акций Nvidia с сентября прошлого года, но и их рост в первом полугодии рядовым не назовешь. Они все еще в плюсе с начала года на 179,6%.
Их текущий коэффициент P/E (цена/прибыль) выглядит невероятно – 212,3, а если оптимистичные прогнозы аналитиков за год сбудутся, то цифры превратятся во все равно заоблачные для многих отраслей 45. Но на Nasdaq и не такое, конечно, встречается.
Если отбросить термины типа «пузыря» и «безумия», то чисто технически это означает, что в котировки заложены перспективы стремительного роста. На ближайший финансовый год это могло бы быть что-нибудь вроде удвоения продаж и учетверения прибыли с последующим быстрым уходом всех показателей куда-то в небо.
Звучит необычно – но не фантастичней искусственного интеллекта. Нельзя сказать, что ничего такого никогда и нигде не бывало – другое дело, что бывало не так уж часто. Но с учетом самого факта ИИ, спроса на чипы Nvidia, а также ее качественного и количественного отрыва от конкурентов, это не выглядит невозможным. В теории.
Вот только на практике обычно быстро находятся непредвиденные (особенно аналитиками и инвесторами) проблемы, рушащие планы компаний и мешающие росту. В долгосрочной же перспективе – если даже оставить за скобами непредсказуемость судьбы ИИ – всегда останется вопрос: как долго Nvidia сможет удерживать лидерство?
У оптимистов есть хороший ответ. Они говорят, что компания защищена от конкурентов некоторыми особыми обстоятельствами, способными надолго оставить ее фактической монополией на рынке.
Еще в 2007 году ею был выпущен малоизвестный программный пакет, с которого началось развитие программно-аппаратной архитектуры CUDA, включающей процессоры Nvidia. Соответствующий софт очень эффективен для обучения и запуска ИИ, и давно используется разработчиками. Тех, кто сейчас им пользуется, будет непросто переключить на продукцию конкурентов Nvidia, утверждают быки.
«Сейчас Nvidia защищает своего рода ‘двойной ров’, - говорил вчера на CNBC полупроводниковый аналитик Moor Insights Патрик Мурхед. – У нее самое высокопроизводительное оборудование для обучения ИИ, а на стороне программного обеспечения – библиотеки и CUDA».
Но даже если и так (об итогах мы узнаем только через годы), всегда остается вопрос: «Не слишком ли быстро мы бежали?» Его, впрочем, сейчас задают себе инвесторы и в другие технологические компании.
Выигрывает от этого самый традиционный индекс – Dow Jones Industrial Average, почти не участвовавший в ралли ИИ. Во многом именно поэтому прибавив вчера 0,3%, он закрыл в плюс и всю неделю.
В то же время S&P 500 и Nasdaq Composite, упав за день на 0,11% и 0,68% соответственно, вновь оказались в «красной зоне» по итогам пяти торгов. В этом году технологический индекс закрывает вторую неделю подряд в минус впервые.
Nasdaq 100 откатился уже на уровень начала июня – именно тогда аналитики Morgan Stanley напоминали публике, панически скупавшей акции, закон Амары: «Мы склонны переоценивать влияние технологий в краткосрочной перспективе, но недооценивать в долгосрочной».
Он вообще-то не совсем про фондовый рынок, но и здесь, как нетрудно заметить, все так. Хотя именно сейчас некоторые технологические акции, возможно, переоценены сразу в обеих перспективах.