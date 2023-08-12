Nasdaq: обратная сторона ралли

В пятницу снижение акций технологических гигантов, немного притормозившее накануне, продолжилось. Вся «великолепная семерка» крупнейших по капитализации компаний с Nasdaq вновь была в минусе. А лидировали в падении, как ранее и в ралли, которое разогнал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта (ИИ), акции Nvidia.

Вчера они снижались уже четвертый день подряд, закрыв его в итоге в минусе на 3,6%. За неделю они потеряли 8,6%, а от июльского пика – уже 15%. Это было самое резкое недельное падение акций Nvidia с сентября прошлого года, но и их рост в первом полугодии рядовым не назовешь. Они все еще в плюсе с начала года на 179,6%.

Их текущий коэффициент P/E (цена/прибыль) выглядит невероятно – 212,3, а если оптимистичные прогнозы аналитиков за год сбудутся, то цифры превратятся во все равно заоблачные для многих отраслей 45. Но на Nasdaq и не такое, конечно, встречается.

Если отбросить термины типа «пузыря» и «безумия», то чисто технически это означает, что в котировки заложены перспективы стремительного роста. На ближайший финансовый год это могло бы быть что-нибудь вроде удвоения продаж и учетверения прибыли с последующим быстрым уходом всех показателей куда-то в небо.