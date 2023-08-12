Деньги побежали из американских банков и акций

Вчера Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper, сообщило, что за 3-9 августа чистый отток средств из фондов акций США составил $14,96 млрд. Это их максимальные недельные потери с середины июня.

Статья по теме: S&P 500: просто нет денег

В целом по миру, согласно той же Refinitiv Lipper, фонды акций тоже отчитались о наибольших продажах с недели, завершившейся 21 июня. Но в сумме они составили лишь $11,71 млрд, так что отток был практически исключительно американской историей.

Этому не придется удивляться, если вспомнить, что за день до начала отчетной недели агентство Fitch снизило рейтинг США. На нее выпали и аналогичные действия Moody’s в отношении ряда банков, входящих в Top 100 США по активам. Это не говоря о том, что американские акции перешли к падению: из 9 августовских торгов S&P 500 лишь дважды закрыл день в скромнейший плюс.

Статья по теме: Moody’s вернуло США банковский кризис

Такие истории обычно напрягают публику. Но за реакцией клиентов банков статистика пока понаблюдать не дает (вчера ФРС опубликовала данные только по 2 августа), так что инвесторы в фонды могут считаться первой лакмусовой бумажкой. И она говорит, что через неделю есть хорошие шансы увидеть данные и об оттоке средств из банковских депозитов.

За отчетную неделю инвесторы вложили $73,17 млрд в глобальные фонды денежного рынка, совершив крупнейшую чистую покупку за неделю с 16-22 марта. Тогда, в первые дни банковского кризиса, переток средств из банков на денежный рынок и в казначейские облигации, как известно, бил рекорды.

Сейчас он поменьше (тогда притоки превышали $100 млрд) и отнюдь не все деньги идут именно на американский денежный рынок (фондам США досталось около 56%), но поток все равно колоссальный. И как и тогда, сейчас очевидно, что это именно переток – на этот раз из американских банков и акций.

Деньги перетекали и в фонды облигаций, но не так активно. Так, в фонды гособлигаций США пришло $4,48 млрд.

Все это помогло американскому Минфину разместить на этой неделе долгосрочные US Treasuries примерно на $100 млрд. Правда, не до конца.

Во вторник и среду продажи казначейских облигаций прошли неплохо, даже удивив некоторых наблюдателей, ожидавших проблем с ликвидностью. Но вот в четверг спроса уже не хватило – и 30-летние US Treasuries пришлось разместить под 4,189%.

Это был максимум с 2011 года, что немедленно ударило и по вторичному рынку. Под конец недели доходность казначейских облигаций заметно выросла, что бьет уже и по акциям.

Ведь сейчас по этому параметру US Treasuries являются реальными конкурентами S&P 500, причем исходя даже не из дивидендов, а из чистой прибыли на бумагу. Доходность, например, 10-летних казначейских облигаций США в пятницу достигала 4,178% против 3,25% в апреле.

«10-летний бенчмарк вновь возвращается к верхней границе диапазона, предоставляя возможность инвесторам в облигации, ориентированным на долгосрочную стоимость», - цитировал вчера Bloomberg руководителя отдела исследований инструментов с фиксированным доходом HSBC Стивена Мейджора.