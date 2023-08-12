«Оболванивание почти завершено»: в США оценили предстоящий бой Маска с Цукербергом

Оболванивание Америки почти завершено, и бой Илона Маска против Марка Цукерберга тому подтверждение, сообщил американский журналист, замдиректора редакционной страницы The Wall Street Journal Дэниэл Хеннингер. Трудно представить, чтобы в прошлом магнаты уровня Эндрю Карнеги и Джона Рокфеллера, опустились бы до мордобоя, но сегодня подобные вещи в порядке вещей, так как цель современного американца — публичность, считает он.

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«Как будто нам недостаточно перспектив реванша между Дональдом Трампом и Джо Байденом, а тут еще не за горами реальный бой в октагоне между Илоном Маском и Марком Цукербергом», — поделился своим мнением известный журналист.

Он рассказал также предысторию этого поединка. Все началось с обмена сообщениями двух гендиректоров в соцсетях после того, как Цукерберг выразил желание создать аналог Twitter*, название которого Маск позже сменил на «X». Маск написал одному из подписчиков, что готов к поединку, если к нему готов Цукерберг. Последний, в свою очередь, ответил: «Присылай локацию». Бой между двумя магнатами за первенство в соцсетях представляется весьма захватывающим зрелищем. Оба согласились отдать вырученные за бой средства на благотворительность. При этом Маск предложил вести прямую трансляцию на платформе бывшего Twitter*, а Цукерберг — в своей новой соцсети Threads.

Журналист в своем ролике цитирует Маска, который «целый день поднимает тяжести», и демонстрирует видеозапись тренировок Цукерберга, который, как выяснилось, обладает синим поясом по бразильскому джиу-джитсу.

«Люди тратят бесконечно много времени на то, чтобы их дети держались как можно дальше от соцсетей, потому что не хотят их оболванивания. Но выясняется, что болванами являются даже руководители крупных компаний. Достижений этих двоих хватит на несколько жизней, но при этом они на собственном примере демонстрируют, что цель современного американца — публичность. Трамп, Байден, Цукерберг, Маск — оболванивание Америки почти полностью завершено», — резюмировал журналист.

* Twitter заблокирован в России в 2022 году по требованию Генпрокуратуры за распространение незаконной информации.