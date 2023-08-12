Польские пограничники предотвратили прорыв мигрантов с территории Белоруссии

Польские пограничники применили водометы, чтобы предотвратить прорыв нескольких десятков агрессивно настроенных мигрантов с территории Белоруссии. Всего за прошедшие сутки нелегально пересечь белорусско-польскую границу пытались 105 граждан Конго и Эритреи, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные погранслужбы Польши.

Статья по теме: Минск играет в кальмара: как беженцы превратились в оружие Лукашенко «Участок границы, охраняемый пограничным постом в Дубиче-Церкевне, пыталась пересечь большая группа агрессивно настроенных иностранцев, включающая 40 человек. У одного из них был нож, они бросали камни. На место происшествия направили автомобиль Tajfun с водометами. Пересечение границы этой группой было сорвано», — сообщили в погранслужбе.

