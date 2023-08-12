«Ростех» показал своих «боевых монстров», участвующих в СВО

«Ростех» разместил в своем Telegram-канале изображения производимой на предприятиях госкорпорации боевой техники в виде фантастических персонажей и попросил подписчиков выбрать самый удачный образ из серии «Боевые монстры "Ростеха"».

Статья по теме: Чистая прибыль «Ростеха» в 2022 году составила около 40 млрд рублей «90% военной техники, применяемой в зоне спецоперации, произведены на предприятиях "Ростеха". У всех этих вооружений есть свой неповторимый, но неизменно грозный характер», — отметили в госкорпорации. В частности, самолет Су-57 представлен железным соколом, танк Т-90М — бронированным медведем, беспилотник «Ланцет» — «рабочей пчелой», ракетный комплекс «Панцирь-С1» — носорогом, вертолет Ка-52 — летающим аллигатором, а огнеметная система ТОС-1А — змеем Горынычем. Четверть проголосовавших подписчиков канала отдали предпочтение образу Су-57, по 23% набрали ТОС-1А и танк Т-90М.

