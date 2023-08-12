Шойгу проверил условия службы и быта военнослужащих на архипелаге Новая Земля

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. Он побывал в частях, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, осмотрел готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа и вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым совершил облет объектов Центрального полигона РФ, на котором проводятся испытания перспективных образцов вооружения, сообщает пресс-служба Минобороны.

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«Глава российского военного ведомства проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов», — отметили в Минобороны.

В поселке Белушья Губа Шойгу показали самую северную школу России, которая рассчитана на обучение 250 школьников в одну смену, и детский сад, площадью более 6 тыс. кв. метров. В здании детсада имеются зимний сад, бассейн, фотарий и даже соляная пещера. Для военнослужащих и членов их семей в поселке скоро будут сданы три жилых дома, еще один находится в стадии строительства.

Кроме того, министр обороны вместе с главой «Росатома» на вертолетах облетели объекты Центрального полигона РФ, который был образован в 1954 году и до 1990 года на нем было проведено 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных и наземных взрывов ядерного оружия.

В это же время отряд боевых кораблей Северного флота вышел из Североморска для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана, сообщили в Минобороны. К ним присоединилась сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиации Северного флота. В ходе учебно-боевой подготовки они «осуществляют вылеты с аэродромов на архипелагах Новая Земля, и Земля Франца-Иосифа и отрабатывают вопросы взаимодействия с корабельными силами флота».