Синоптик назвал регионы, в которые на следующей неделе придет жара

На предстоящей неделе жаркая погода с температурой до 39 градусов ожидается в Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской, Волгоградской областях и во всех республиках Северного Кавказа. В Москве пик жары прогнозируется в четверг и пятницу — температура достигнет 31 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Очень жаркая погода на юго-востоке европейской России. В Ставропольском крае, во всех республиках Северного Кавказа, в Астраханской, Волгоградской областях, в Калмыкии температура 35-39 градусов. В Краснодарском крае температура будет более комфортной — 29-34 градуса», — рассказал РИА Новости Вильфанд.

В беседе с ТАСС синоптик сообщил, что в столице повышение температуры прогнозируется со вторника. Первая половина следующей недели в Москве по погодным условиям будет очень комфортной: много солнца, переменная облачность, без осадков, плюс 23-29 градусов. Пик жары, по его прогнозу, придется на четверг и пятницу — температура будет достигать плюс 31 градуса.

