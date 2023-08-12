В Калининградской области разбился истребитель Су-30

Двухместный истребитель Су-30 разбился в Калининградской области, экипаж погиб, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Учебно-тренировочный полет выполнялся без боекомплекта.

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«Двенадцатого августа сего года при выполнении учебно-тренировочного полета в Калининградской области потерпел крушение в безлюдной местности самолет Су-30. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб», — сообщили в ЗВО.

Там также уточнили, что, по предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность.

По данным Telegram-канала «112», авиакатастрофа произошла в Черняховском районе. Самолет резко пошел на снижение, экипаж катапультироваться не успел.