В Мариуполе построят современнейший филиал Нахимовского училища

На побережье Азовского моря в Мариуполе к следующему учебному году построят филиал Нахимовского военно-морского училища. На 11 гектарах расположатся пять зданий с бассейном для испытаний подводных роботов, пространством для запуска беспилотников и крытым спорткомплексом, сообщили в пресс-службе Минобороны.

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«Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным проинспектировал ход строительства в Мариуполе филиала Нахимовского военно-морского училища. Масштабный проект будет реализован военными строителями на площади более чем 11 гектар на побережье Азовского моря. Общая площадь застройки превысит 67 тысяч квадратных метров», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что проект разработан специально для Мариуполя военными проектировщиками и архитекторами 53-го Центрального проектного института Минобороны. Пять зданий в современном стиле хай-тек расположатся вокруг центральной площади-плаца. Все они будут соединены крытыми переходами. В спальных корпусах расположатся двухкомнатные кубрики, в учебных — помимо классов оборудуют кабинеты допобразования, спортзалы, 25-метровый бассейн, а также пространство для запуска беспилотников и подводных роботов.