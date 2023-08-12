В России создали экспресс-систему для обнаружения воды в авиатопливе

Ученые «Росатома» выпустили пилотный образец первой в России мобильной установки для обнаружения воды в авиационном топливе. Она размещается в микроавтобусе, а для получения результатов анализа требуется не более двух минут, сообщили ТАСС в пресс-службе научного дивизиона «Росатома» «Наука и инновации».

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«Ученые Росатома разработали, создали и испытали не имеющую аналогов в России автоматическую транспортабельную экспресс-систему нейтронно-активационного анализа содержания воды в керосине и других видах углеводородного топлива, в том числе в полевых условиях», — сообщили в пресс-службе.

В выпуске пилотного образца участвовали сотрудники обнинского Физико-энергетического института (ФЭИ) и Приборного завода «Сигнал». Система включает в себя кольцевую емкость с заливной горловиной, нейтронный генератор, блоки управления и детектирования. Оборудование компактно помещается внутри микроавтобуса и может быть использовано непосредственно в месте заправки. Порог обнаружения воды в топливе составляет не более 0,02% (массовая доля).

«Наличие воды в керосине недопустимо и способно повлечь серьезные аварии. В настоящее время определить содержание воды можно только в специально оснащенной лаборатории, а применяемые экспресс-методы дают всего лишь грубую качественную оценку. В ходе проведенных испытаний наша установка показала высокую надежность и точность проводимых измерений. Само тестирование проводилось на специально приготовленных образцах топлива с известным содержанием воды», — пояснила руководитель проектного офиса ФЭИ кандидат физико-математических наук Татьяна Хромылева.

